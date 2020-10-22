طقس الخميس.. أمطار خفيفة على بعض مناطق القاهرة الكبرى مساء

كما توقعت سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من دمياط ومدن القناة، وأخرى متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من "السلوم ومطروح وسيوة والإسكندرية وبلطيم ودمياط "، مع وجود رياح مثيرة للرمال والأتربة على منطاق عدة مصاحبة للسحب الرعدية .

وأكدت هيئة الأرصاد، أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان على سطح الأرض يتزامن مع وجود منخفض جوى فى طبقات الجو العليا .

وتوقعت أن يكون الطقس، اليوم، مائلا للحرارة على القاهرة والرياح معتدلة، ومائلا للحرارة على الوجه البحرى، والرياح معتدلة.

وأن يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وآخر حار على جنوب الصعيد مع رياح معتدلة تنشط غربا.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة فى مصر:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 20 والعظمى 29

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 26

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 21 والعظمى 27

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 19 والعظمى 24

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 19 والعظمى 23

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 20 والعظمى 27

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 27

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 24 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 20 والعظمى 27

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 19 والعظمى 28

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 16 والعظمى 30

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 15 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 22 والعظمى 31

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 21 والعظمى 33

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 21 والعظمى 34

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 20 والعظمى 35

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 22 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 27 والعظمى 34

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 26 والعظمى 33

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 28 والعظمى 32

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 26 والعظمى 33