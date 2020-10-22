طقس اليوم.. مائل للحرارة نهارا على القاهرة.. والعظمى 29

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم، الخميس، طقس مائل للحرارة على القاهرة والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على الوجه البحرى، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط غربا.

ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية و شمال الصعيد، لطيفا على السواحل الشرقية ، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما يتوقع خبراء الأرصاد، فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى مساء ، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من البحيرة - كفر الشيخ - المنوفية - الغربية ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من دمياط ومدن القناة ، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السلوم ومطروح وسيوة والإسكندرية وبلطيم ودمياط ، مع وجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق تكون مصاحبة للسحب الرعدية .

وأكدت هيئة الأرصاد، أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان على سطح الأرض يتزامن مع وجود منخفض جوى فى طبقات الجو العليا .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 20 والعظمى 29

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 26

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 21 والعظمى 27

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 19 والعظمى 24

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 19 والعظمى 23

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 20 والعظمى 27

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 27

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 24 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 20 والعظمى 27

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 19 والعظمى 28

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 16 والعظمى 30

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 15 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 22 والعظمى 31

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 21 والعظمى 33

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 21 والعظمى 34

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 20 والعظمى 35

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 22 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 27 والعظمى 34

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 26 والعظمى 33

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 28 والعظمى 32

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 26 والعظمى 33