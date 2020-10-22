حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 23-10-2020

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 23-10-2020

مهنياً : يوم مميز بالنسبة لك يا مولود برج الحوت الأيام القادمة لك كلها جميلة , اليوم تتخلص من الكثير من الضغوط وتتغير حياتك بشكل كبير

عاطفياً : حكمتك وقدرتك على تدبير الأمور واحتواء المشاكل يجعل حبيبك متعلق بك , اهتم به واشعره انك دائما بجانبه

صحياً : يجب عليك وضع نظام غذائي صحي لك , ابتعد عن تناول المشروبات الغازية والوجبات السريعة

التي تحتوي على معدل عالي من السعرات الحرارية

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 23-10-2020

مهنياً : اذا كنت تعتقد ان بعض الأشخاص وجودهم في حياتك سبب تعاستك فحاول تجنبهم والتخلص منهم بأي شكل من الأشكال

عاطفياً : حاول استشارة شريك حياتك في بعض الأمور والصعوبات التي تواجهك , يجب مقاسمته في كل أمور حياتك

صحياً : لا تجلس كثير امام شاشة التلفاز , حاول النوم بشكل كافي وابتعد عن السهر ,حتى لا تشعر بالكسل في العمل

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 23-10-2020

مهنياً : مولود برج العقرب اليوم هوا يوم الحظ بالسبة إليك والسعادة , تتقدم بشكل كبير في تحقيق هدفك الذي تسعى إليه

عاطفياً : بسبب السعادة التي تغمرك ينعكس ذلك بشكل إيجابي على حبيبك ويسعد لسعادتك , حاول مقاسمته بذلك

صحياً : تناول حبة تفاح في الصباح الباكر تبعدك عن الطبيب 100 يوم , حاول اكثر تنظيم غذائك والإبتعاد عن المؤكولات الضارة

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 23-10-2020

مهنياً : دعك من التفكير بشكل سلبي , تفائل بالقادم الذي مضى لن يعود ابدا , كف عن البكاء وانهض من جديد , ما

زلت في ريعان شبابك

عاطفياً : طريقة تفكيرك قد تؤدي الى تدهور العلاقة بينك وبين شريك حياتك , لا تشعره بالملل والتوتر لشريكك

صحياً : قم بممارسة رياضة اليوغا للتخلص من الملل والتوتر والشعور بالإيجابية , ستشعر بالراحة النفسية وزوال الضغوط

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 23-10-2020

مهنياً : اليوم ربما يكون صعب ولكن تبذل قصارى جهدك في إنجاز الاعمال , تشعر بعد ذلك بالراحة والرغبة في العمل من جديد

عاطفياً : يجب عليك تقوية بعض العلاقات الإجتماعية و لا تكن انطوائي وتحب ان تجلس لوحدك , سيسيطر عليك الإكتئاب

صحياً : اذهب في جولة في المحبط من حولك حاول تمرين ارجلك قليل , لتخفيف ألم المفاصل

حظك اليوم برج الأسد الجمعة 23-10-2020

مهنياً : هناك بعض المعلومات التي ليس لك دراية بها , تعلمها اليوم وتغير وجهة نظرك عن بعض الأشخاص من حولك والتي كنت طوال هذه المدة مخدوع بهم

عاطفياً : حبيبك يشتاق إليك دائما لا تجعل العمل يلهيك عنه , حبيبك يحتاج الى الإهتمام أكثر حتى لا تتلاشى العلاقة

صحياً : التوتر وكثرة التفكير في الأمور التافهة لن يجدي نفعاً , دعك من الماضي نحن الان بالحاضر , هناك الكثير

الذي يجب ان تقدمه

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 23-10-2020

مهنياً : يوم صعب هناك الكثير من المهام التي يتوجب عليك فعلها قبل بداية فصل الشتاء , ضغوط العمل فوق رأسك , حاول الإنجاز وعدم إهدار الوقت

عاطفياً : لا تجادل حبيبك اليوم وتتكلم بأسلوب غير لائق , كن هادئ اليوم قدر الامكان , تحلى بالصبر

صحياً : قم بممارسة التمارين الرياضية التي من شأنها تحسين مظهر جسدك وتقوية انسجة عضلاتك

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 23-10-2020

مهنياً : قد ينصحك اليوم احدهم في قرار قد اتخذته مسبقأ حاول التفكير جيدا قبل تغيير قراراك والأخذ بنصيحته

عاطفياً : حبيبك اليوم يشعر بالضيق ويفكر في بعض الأمور التي يعجز عن حلها , حاول مساعدته في حلها واهتم به

صحياً : اهتم أكثر بصحتك , مع فترة الحجر المنزلي قد ازداد وزنك قليلا حاول إرجاعه مثل قبل او افضل

حظك اليوم برج الثور الجمعة 23-10-2020

مهنياً : في هذا اليوم هناك أعين مسلطة عليك وتتمنى لك مكروهاً , يجب عليك معرفة من حولك ومعرفة من الذي يركز عليك بشكل دائم

عاطفياً : قم اليوم بالخروج من البيت مع حبيبك والذهاب الى اي مطعم او مكان جميل وهادئ مثل شاطئ البحر

صحياً : لا تهمل وجبة الفطور على الإطلاق , قبل الخروج من المنزل الى العمل يجب عليك تناول وجبة خفية ,

الفطور له فوائد كثيرة في إمداد جسمك بالطاقة وبدء اليوم بنشاط وحيوية

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 23-10-2020

مهنياً : دائما متصدر الترتيب الاول في اي عمل تقوم به , انت انسان نشيط ويحب العمل ولديه روح الفريق وحب الخير للأخرين

عاطفياً : دائما هناك بعض المشاكل البسيطة بينك وبين زوجك واختلاف أراء حاول تصحيح مسار علاقتك وتحسينها

صحياً : اسعى دائما وراء حلمك وحقق هدفك ستشعر بعدها براحة نفسية لا توصف , المستقبل امامك

حظك اليوم برج الحمل الجمعة 23-10-2020

مهنياً : ربما اليوم تواجه بعض الأمور التي تجعلك تغير أفكارك بنسبة كبيرة وتتراجع عن قرارات انتا كنت متخذها سابقا , يجب عليك النظر الى الدائرة من جميع الإتجاهات.

عاطفياً : تلجأ اليوم الى حضن شريكك وتشعر بالحنين إليه والإشتياق , ذلك الشعور سيقوي العلاقات ويزيد من المحبة بينكم.

صحياً : الاهتمام بالمظهر وشكل جسدك وملابسك الأنيقة كل ذلك يزيدك من الثقة ويشعرك بالراحة النفسية .

حظك اليوم برج القوس الجمعة 23-10-2020

مهنياً : يوم معتدل وشيق بنفس الوقت , تشعر بانك مسيطر على زمام الأمور ومتخذ قرارات صائبة وصحيحة لكن تحمل مسئوليات كبيرة يجعلك تشعر بعدم الإرتياح قليلاً.

عاطفياً : حاول اليوم التركيز والتحكم في عصبيتك وان تتكلم مع افراد عائلتك , خذ نفس عميك وزٍن الكلمة قبل إخراجها.

صحياً : الثقة بالنفس الزائدة احيانا تضعك في مواقف لا تحسد عليها , وتحدث لك نوعمن الغرور فانتبه.