حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 23-10-2020

- 1/13
- 2/13
- 3/13
- 4/13
- 5/13
- 6/13
- 7/13
- 8/13
- 9/13
- 10/13
- 11/13
- 12/13
- 13/13
حظك اليوم برج الحوت الجمعة 23-10-2020
مهنياً : يوم مميز بالنسبة لك يا مولود برج الحوت الأيام القادمة لك كلها جميلة , اليوم تتخلص من الكثير من الضغوط وتتغير حياتك بشكل كبير
عاطفياً : حكمتك وقدرتك على تدبير الأمور واحتواء المشاكل يجعل حبيبك متعلق بك , اهتم به واشعره انك دائما بجانبه
صحياً : يجب عليك وضع نظام غذائي صحي لك , ابتعد عن تناول المشروبات الغازية والوجبات السريعة
التي تحتوي على معدل عالي من السعرات الحرارية
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 23-10-2020
مهنياً : اذا كنت تعتقد ان بعض الأشخاص وجودهم في حياتك سبب تعاستك فحاول تجنبهم والتخلص منهم بأي شكل من الأشكال
عاطفياً : حاول استشارة شريك حياتك في بعض الأمور والصعوبات التي تواجهك , يجب مقاسمته في كل أمور حياتك
صحياً : لا تجلس كثير امام شاشة التلفاز , حاول النوم بشكل كافي وابتعد عن السهر ,حتى لا تشعر بالكسل في العمل
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 23-10-2020
مهنياً : مولود برج العقرب اليوم هوا يوم الحظ بالسبة إليك والسعادة , تتقدم بشكل كبير في تحقيق هدفك الذي تسعى إليه
عاطفياً : بسبب السعادة التي تغمرك ينعكس ذلك بشكل إيجابي على حبيبك ويسعد لسعادتك , حاول مقاسمته بذلك
صحياً : تناول حبة تفاح في الصباح الباكر تبعدك عن الطبيب 100 يوم , حاول اكثر تنظيم غذائك والإبتعاد عن المؤكولات الضارة
حظك اليوم برج الميزان الجمعة 23-10-2020
مهنياً : دعك من التفكير بشكل سلبي , تفائل بالقادم الذي مضى لن يعود ابدا , كف عن البكاء وانهض من جديد , ما
زلت في ريعان شبابك
عاطفياً : طريقة تفكيرك قد تؤدي الى تدهور العلاقة بينك وبين شريك حياتك , لا تشعره بالملل والتوتر لشريكك
صحياً : قم بممارسة رياضة اليوغا للتخلص من الملل والتوتر والشعور بالإيجابية , ستشعر بالراحة النفسية وزوال الضغوط
حظك اليوم برج العذراء الجمعة 23-10-2020
مهنياً : اليوم ربما يكون صعب ولكن تبذل قصارى جهدك في إنجاز الاعمال , تشعر بعد ذلك بالراحة والرغبة في العمل من جديد
عاطفياً : يجب عليك تقوية بعض العلاقات الإجتماعية و لا تكن انطوائي وتحب ان تجلس لوحدك , سيسيطر عليك الإكتئاب
صحياً : اذهب في جولة في المحبط من حولك حاول تمرين ارجلك قليل , لتخفيف ألم المفاصل
حظك اليوم برج الأسد الجمعة 23-10-2020
مهنياً : هناك بعض المعلومات التي ليس لك دراية بها , تعلمها اليوم وتغير وجهة نظرك عن بعض الأشخاص من حولك والتي كنت طوال هذه المدة مخدوع بهم
عاطفياً : حبيبك يشتاق إليك دائما لا تجعل العمل يلهيك عنه , حبيبك يحتاج الى الإهتمام أكثر حتى لا تتلاشى العلاقة
صحياً : التوتر وكثرة التفكير في الأمور التافهة لن يجدي نفعاً , دعك من الماضي نحن الان بالحاضر , هناك الكثير
الذي يجب ان تقدمه
حظك اليوم برج السرطان الجمعة 23-10-2020
مهنياً : يوم صعب هناك الكثير من المهام التي يتوجب عليك فعلها قبل بداية فصل الشتاء , ضغوط العمل فوق رأسك , حاول الإنجاز وعدم إهدار الوقت
عاطفياً : لا تجادل حبيبك اليوم وتتكلم بأسلوب غير لائق , كن هادئ اليوم قدر الامكان , تحلى بالصبر
صحياً : قم بممارسة التمارين الرياضية التي من شأنها تحسين مظهر جسدك وتقوية انسجة عضلاتك
حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 23-10-2020
مهنياً : قد ينصحك اليوم احدهم في قرار قد اتخذته مسبقأ حاول التفكير جيدا قبل تغيير قراراك والأخذ بنصيحته
عاطفياً : حبيبك اليوم يشعر بالضيق ويفكر في بعض الأمور التي يعجز عن حلها , حاول مساعدته في حلها واهتم به
صحياً : اهتم أكثر بصحتك , مع فترة الحجر المنزلي قد ازداد وزنك قليلا حاول إرجاعه مثل قبل او افضل
حظك اليوم برج الثور الجمعة 23-10-2020
مهنياً : في هذا اليوم هناك أعين مسلطة عليك وتتمنى لك مكروهاً , يجب عليك معرفة من حولك ومعرفة من الذي يركز عليك بشكل دائم
عاطفياً : قم اليوم بالخروج من البيت مع حبيبك والذهاب الى اي مطعم او مكان جميل وهادئ مثل شاطئ البحر
صحياً : لا تهمل وجبة الفطور على الإطلاق , قبل الخروج من المنزل الى العمل يجب عليك تناول وجبة خفية ,
الفطور له فوائد كثيرة في إمداد جسمك بالطاقة وبدء اليوم بنشاط وحيوية
حظك اليوم برج الجدي الجمعة 23-10-2020
مهنياً : دائما متصدر الترتيب الاول في اي عمل تقوم به , انت انسان نشيط ويحب العمل ولديه روح الفريق وحب الخير للأخرين
عاطفياً : دائما هناك بعض المشاكل البسيطة بينك وبين زوجك واختلاف أراء حاول تصحيح مسار علاقتك وتحسينها
صحياً : اسعى دائما وراء حلمك وحقق هدفك ستشعر بعدها براحة نفسية لا توصف , المستقبل امامك
حظك اليوم برج الحمل الجمعة 23-10-2020
مهنياً : ربما اليوم تواجه بعض الأمور التي تجعلك تغير أفكارك بنسبة كبيرة وتتراجع عن قرارات انتا كنت متخذها سابقا , يجب عليك النظر الى الدائرة من جميع الإتجاهات.
عاطفياً : تلجأ اليوم الى حضن شريكك وتشعر بالحنين إليه والإشتياق , ذلك الشعور سيقوي العلاقات ويزيد من المحبة بينكم.
صحياً : الاهتمام بالمظهر وشكل جسدك وملابسك الأنيقة كل ذلك يزيدك من الثقة ويشعرك بالراحة النفسية .
حظك اليوم برج القوس الجمعة 23-10-2020
مهنياً : يوم معتدل وشيق بنفس الوقت , تشعر بانك مسيطر على زمام الأمور ومتخذ قرارات صائبة وصحيحة لكن تحمل مسئوليات كبيرة يجعلك تشعر بعدم الإرتياح قليلاً.
عاطفياً : حاول اليوم التركيز والتحكم في عصبيتك وان تتكلم مع افراد عائلتك , خذ نفس عميك وزٍن الكلمة قبل إخراجها.
صحياً : الثقة بالنفس الزائدة احيانا تضعك في مواقف لا تحسد عليها , وتحدث لك نوعمن الغرور فانتبه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 23-10-2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.