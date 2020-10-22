أحدث أشكال وأنواع عرائس وحلاوة المولد بالأسواق.. فيديو

تنتظر الأمة الإسلامية يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2020 يوم 12 ربيع الأول 1442 هجرية ذكرى المولد النبوى الشريف وقد أعلنت دار الافتاء المصرية أن الاحتفال بميلاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم وأفضل الاحتفالات.

ويحتفل المصريون بشراء الحلويات والعرائس وتعتبر من أفضل الهدايا التى يتم تقديمها ويتفنن أصحاب المحلات كل عام فى ابتكار العديد من الأشكال والألوان لجذب المواطنين.

وتبدأ أسعار علب حلوى المولد فى الأسواق من ٣٥ إلى ٦٠ جنيها على حسب المصانع والحلوى، كما تبدأ أسعار عرائس المولد من ٧٠ إلى ٢٠٠ جنيه.

قالت دار الإفتاء: إن تهادي حلوى المولد النبوي الشريف بين الناس سُنةً حسنة، فالتهادي أمر مطلوب في ذاته؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تَهَادوْا تَحَابوْا».

وأوضحت: لم يَقُمْ دليلٌ على المنع من القيام بهذا العمل أو إباحَتِه في وقت دون وقت، فإذا انضمت إلى ذلك المقاصد الصالحة الأخُرى؛ كَإدْخَالِ السُّرورِ على أهلِ البيت وصِلة الأرحامِ فإنه يُصبح مستحبًّا مندوبًا إليه، فإذا كان ذلك تعبيرًا عن الفرح بمولدِ المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان أشَدَّ مشروعيةً وندبًا واستحبابًا؛ لأنَّ "للوسائل أحكام المقاصد".

وأكدت، جواز شراء حلوى المولد النبوي الشريف والتهادى بها بين الناس فى ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم.