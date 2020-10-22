حدث ليلا.. تأجيل مباراة الزمالك والرجاء وإقامة الأهلي والوداد في موعدها.. و2020 لن يمر بسلام.. كارثة طبيعية على وشك الحدوث

يبدو أن عام 2020 لن يمر بسلام على البشر، حيث اتضح أن الثقب الموجود في طبقة الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية اتسع بشكل يعد الأكبر على مدار السنوات الأخيرة؛ مما ينذر بكم أكبر من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

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