نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:
في واقعة غريبة تداول رواد السوشيال ميديا فيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لحفل خطوبة طفلين في حي عين شمس.
نشرت الفنانة كارول سماحة صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.
وتظهر كارول سماحة، في الصور أثناء تحضير جلسة عمل فنية جديدة مع المخرجة بتول عرفة، حيث شُوقت جمهورها بعد إعلانها تقديم عمل جديد يجمع بينهما.
تصدر هاشتاج #١٨٠دقيقه_حلم_اهلاوي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، دعما من جماهير النادي الاهلي لفريقها.
وكانت جماهير النادي الأهلي، دشنت الهاشتاج تحفيزا لفريقهم لإحراز بطولة دوري أبطال أفريقيا الغائبة عن القلعة الحمراء منذ 7 أعوام.
نشر الفنان احمد زاهر صورة جديدة عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
ويظهر زاهر في الصورة من داخل الجيم وهو يقوم بأداء التدريبات الرياضية
تصدر هاشتاج #العوده_مش_هزار_العب_باصرار موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تحفيزا من جماهير القلعة الحمراء لفريقهم.
وكان دشنت جماهير النادي الأهلي الهاشتاج دعما لفريقهم في مباراته القادمة في مساء غد الجمعة أمام نادي الوداد البيضاوي المغربي ضمن منافسات الإياب لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2019-2020.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. استياء الرواد من خطوبة طفلين في عين شمس.. كارول سماحة تشوق جمهورها بأحدث أعمالها.. والأهلي يتصدر تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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