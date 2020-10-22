المصريون عن انتخابات مجلس النواب: هننزل نشارك عشان بلدنا.. فيديو

ينطلق مارثون انتخابات مجلس النواب 2020 المرحلة الأولى يوم السبت القادم 24 أكتوبر فى دوائر 14 محافظة تشمل الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح.

ويستعد المواطنون للإدلاء بأصواتهم والتصويت للنائب الذين يرون أنه مناسب لهم فى دائرتهم.

ويتنافس المرشحون على 568 مقعدًا في مجلس النواب، يُنتخب 284 منهم بالنظام الفردي في 143 دائرة انتخابية، وعدد مماثل بنظام القائمة المغلقة، بينما يعين الرئيس بحكم القانون 28 عضوًا ليبلغ إجمالي عدد مقاعد المجلس 596 مقعدًا.

قامت عدسة "دوت الخليج" بمعرفه اراء المواطنيين حول مشاركتهم فى الانتخابات كالآتى:

قال أحمد سيد أحد المواطنين إنه سيشارك فى الانتخابات القادمة ويطلب من كل نائب أن يعلن عن برنامجه الانتخابى بصورة واضحة حيث يستطيع الناس فهم ما سيقدمه عند فوزه ولا يكون مجرد نائب فقط ويوضح برنامجه وخطته وما يريد تحقيقه للبلد والشعب فى الدائره الخاصة به ويؤكد أنه سيشارك من أجل بلده.

وأكد حسام الدين هشام أحد المواطنين أنه لن يشارك فى الانتخابات بسبب طمع النواب، حيث إن معظم النواب لا يقدمون بعد فوزهم أى خدمات لدوائرهم.

وأوضح جمال خالد أحد المواطنين أنه سيشارك فى الانتخابات ولكنه يأمل من النائب الذى سيفوز فى دائرته أن يهتم بالمربع السكنى الذى سيمسكه ومرافقه والمواطنين ذو الظروف الصعبة الاهتمام بهم والعمل على دفعهم فى المجتمع والاهتمام بمشاكلهم.

وأضاف على صلاح أحد المواطنين أنه سيشارك فى الانتخابات ولكنه يامل أن يلتزم النواب بخطتهم وتنفيذ برنامجه الذى يعرضه على الشعب حتى يتسنى لباقى المواطنين فرصة الانتخاب فى السنوات القادمة لأنه يرى أن كثيرا من المواطنين يمتنعون عن التصويت بسبب عدم تنفيذ النواب لبرامجهم الانتخابيه.

تابع كمال طارق أحد المواطنين قائلا إنه لن يشارك فى الانتخابات لعدم تنفيذ الكثير من النواب لكلامهم وعدم اهتمامهم بمشاكل المواطنين وأن فقط كل ما يريدونه هو الفوز ويؤكد أن لو هذه الانتخابات قام النواب بها بالاهتمام بدوائرهم سيقوم بالانتخاب فى السنوات القادمة.