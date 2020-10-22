مصر تشارك فى أعمال الدورة الأولى العادية لمنظمة تنمية المرأة

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، أنه عُقد الاجتماع الافتراضى لكبار المسؤولين فى الدول الأعضاء فى المنظم، وقد ترأس الاجتماع السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية.

وشاركت مصر كذلك فى الاجتماع بوفد من مسؤولى وزارة الخارجية والمجلس القومى للمرأة وترأسه السفير محمود عفيفى، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الاجتماعية والإنسانية الدولية.

بدأت أعمال الاجتماع بكلمة افتتاحية للسفير أحمد إيهاب جمال الدين رحب فيها بممثلى الدول الخمسة عشر أعضاء منظمة تنمية المرأة، وأكد فيها على أن معادلة التنمية لا تكتمل دون تفعيل دور المرأة وتزويدها بالمهارات والقدرات والفرص والدعم اللازمين لها للقيام بدورها فى تنمية مجتمعاتها بالتوازى مع الدور الذى تلعبه بكفاءة فى تنمية ودعم أسرتها، معبراً عن تقدير حجم التضحيات والجهود التى بذلتها وتبذلها المرأة فى المجتمعات الإسلامية.

وأضاف جمال الدين أنه إدراكاً من الدول الإسلامية لهذه الحقائق، فقد قرر مجلس وزراء الخارجية لدول منظمة التعاون الإسلامى فى عام 2010 إضفاء الطابع المؤسسى على جهود منظمة التعاون الإسلامى من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، من خلال اعتماد النظام الأساسى لـ "منظمة تنمية المرأة" ومقرها القاهرة، وقد دخل النظام الأساسى للمنظمة حيز النفاذ فى الثلاثين من يوليو 2020 مما يسمح ببدء أعمال المنظمة.

تلى ذلك كلمة لمدير إدارة المرأة بوزارة المرأة والأسرة والتضامن فى بوركينافاسو، بصفة بلاده رئيسة الدورة السابعة لمؤتمر وزراء المرأة للدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامى، أثنى فيها على الجهد الكبير الذى تبذله الحكومة المصرية والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى من أجل ان تبدأ المنظمة أنشطتها.

كما استعرض السفير طارق بخيت، الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامى، الجهود التى بذلتها الأمانة العامة بالتعاون مع الحكومة المصرية على مدار السنوات الأخيرة لإدخال المنظمة حيز النفاذ، وعقد اجتماعين لمجموعة العمل مفتوحة العضوية للتوافق على القواعد الإجرائية للمنظمة، كما أثنى على الجهود البناءة التى تقوم بها الحكومة المصرية من أجل بدء المنظمة عملها.

وقد ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والوثائق الهامة التى ستساعد فى انطلاق أعمال المنظمة، وتم التوافق عليها وإحالتها لاعتمادها من وزراء المرأة فى الدول أعضاء المنظمة يوم غد الخميس.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة تنمية المرأة هى منظمة متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامى وتستضيف القاهرة مقرها، وتضم المنظمة 15 دولة من الدول الإسلامية حتى الآن وهى: بوركينا فاسو والكاميرون وجيبوتى ومصر والجابون وجامبيا وغينيا والكويت والمالديف وموريتانيا والنيجر وباكستان والسعودية وفلسطين والإمارات.

كما وقع عدد كبير من الدول الإسلامية على النظام الأساسى للمنظمة، ويجرى حالياً الانتهاء من الإجراءات الداخلية للمصادقة عليه وفقاً للنظام القانونى لكل دولة.