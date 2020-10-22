محافظ قنا: إعلان مسابقة لأفضل تصميم لتطوير كورنيش النيل خلال أيام

قال أشرف الداودى محافظ قنا، إنه خلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن مسابقة للتقدم بأفضل تصميم لتطوير كورنيش النيل بمدينة قنا الحالى والموقع المقترح للكورنيش الجديد بغرب النيل.





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