شاهد.. تعامد الشمس على رمسيس الثانى الظاهرة الفرعونية العبقرية

ويعد تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس، حدثا فلكيا فريدا من نوعه يشاهده الآلاف من الساحين من جميع دول العالم، حيث تتعامد الشمس مخترقة قدس الأقداس داخل معبد الملك رمسيس الثانى، لتضئ تماثيل الآلهة أمون ورع حور وبيتاح التى قدسها وعبدها المصرى القديم.

وتصل أشعة الشمس إلى صالات معبد رمسيس الثانى التى ترتفع بطول 60 مترًا داخل قدس الأقداس، لتتعامد عليها فى ظاهرة ومعجزة فلكية فريدة، كانت لفكر، أو معتقد لوجود علاقة بين الملك رمسيس الثانى والآلهة رع إله الشمس عند القدماء المصريين.

واستقبل هذا العام، المعبد نحو 160 سائحا أجنبيا و300 مصرى، لمشاهدة هذا الحدث الفريد والذى يتكرر حدوثه مرتين خلال العام، أحداهما فى 22 أكتوبر والأخرى فى 22 فبراير، كما حرصوا على متابعة الظاهرة وسط إجراءات احترازية مشددة، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.