مصر الخير لـ 9090: نواصل توفير مستلزمات مستشفيات العزل تحسبا لموجة كورونا

افتتح الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير عضو هيئة كبار العلماء، أمس الأربعاء، وحدة علاج أمراض السكر والغدد الصماء بمستشفى أبو الريش المنيرة، وكذلك وحدة الجراحات المتخصصة بمستشفى أبو الريش اليابانى، حيث قامت مؤسسة مصر الخير بكامل تطوير الوحدتين.





وقالت عفاف الجوهرى، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة تولت تجهيز الدور الثامن بمستشفى أبو الريش بالمنيره وتحملت تكلفة البنيه التحتيه بالكامل، كذلك تم تطوير وإنشاء وفرش الدور الرابع.

وأضافت الجوهرى فى تصريحات لبرنامج "صباحك ومطرح" المذاع على الراديو 9090، تقديم الإعلامى أحمد يونس، أن مصر الخير دعمت أكثر من 60 مكان طبى على مدار 12 سنه ومنها مستشفى أبو الريش التى تستقبل أكثر من مليون طفل سنويا.

وأشارت الجوهرى، إلى أن مصر الخير تتكفل بتوفير العلاج للأطفال قبل وبعد عمليات زرع النخاع، حيث يتم التكفل بـ12 طفل سنويا، مضيفة أن المؤسسة تكفلت أيضا بتطوير وحدة القلب بمستشفى أبو الريش فى العام الماضى.

وفيما يخص الاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا، قالت الجوهرى، إنه يتم توفير المستلزمات لمستشفيات العزل حتى الآن تحسبا لموجه ثانيه من الفيروس، مشيرة إلى أن مصر الخير وردت أجهزة تنفس صناعي ومستلزمات لمستشفيات العزل خلال الأزمة الماضية.

كما دعت الجوهرى فى ختام حديثها كل من ساهموا بالتبرع لزيارة مستشفى أبو الريش ليشاهدوا بأنفسهم ما ساهمت به تبرعاتهم.