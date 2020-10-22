تفعيل أجهزة تابلت الصف الأول الثانوى العام على بنك المعرفة المصرى

وأكدت مصادر مسؤولة، بوزارة التربية والتعليم، أن المدارس بدأت منذ فترة فى تفعيل أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوى العام، وتعريفها بمنصة التعلم على بنك المعرفة المصرى.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراءات تسليم طلاب الصف الأول الثانوى العام التابلت، مشترطة أن يسدد الطالب 100 جنيه، بوليصة تأمين على التابلت فى إحدى مكاتب البريد، وخمسة جنيهات مقابل خدمة بريد.

وأوضحت، أن ولى الأمر يقدم مستندات للمدرسة عبارة عن أصل بوليصة التأمين الخاصة بالتابلت، إضافة إلى 3 صور منها وصورة من إيصال سداد المصروفات الدراسية وقيمتها 500 جنيه لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وصورة من شهادة ميلاد الطالب، وإحضار الأصل للاطلاع عليها فقط وصورة بطاقة ولى الأمر وإحضار الأصل للاطلاع عليها وحافظة أوراق، على أن يوقع ولى الأمر على إقرار استلام جهاز التابلت لدى إدارة المدرسة.