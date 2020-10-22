وأكدت مصادر مسؤولة، بوزارة التربية والتعليم، أن المدارس بدأت منذ فترة فى تفعيل أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوى العام، وتعريفها بمنصة التعلم على بنك المعرفة المصرى.
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراءات تسليم طلاب الصف الأول الثانوى العام التابلت، مشترطة أن يسدد الطالب 100 جنيه، بوليصة تأمين على التابلت فى إحدى مكاتب البريد، وخمسة جنيهات مقابل خدمة بريد.
وأوضحت، أن ولى الأمر يقدم مستندات للمدرسة عبارة عن أصل بوليصة التأمين الخاصة بالتابلت، إضافة إلى 3 صور منها وصورة من إيصال سداد المصروفات الدراسية وقيمتها 500 جنيه لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وصورة من شهادة ميلاد الطالب، وإحضار الأصل للاطلاع عليها فقط وصورة بطاقة ولى الأمر وإحضار الأصل للاطلاع عليها وحافظة أوراق، على أن يوقع ولى الأمر على إقرار استلام جهاز التابلت لدى إدارة المدرسة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفعيل أجهزة تابلت الصف الأول الثانوى العام على بنك المعرفة المصرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.