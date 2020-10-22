تزامنا مع بدء الدراسة.. حماية المستهلك: حملات مكثفة للرقابة على المخابز

أكد الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى للجهاز، تكثيف الرقابة على الأسوق لمتابعة توافر السلع وجودة المنتجات المطروحة للمواطنين وأيضا مخابز "الفينو" خصوصا مع فترة الدراسة.





وناشد رئيس جهاز حماية المستهلك فى بيان اليوم الخميس، أصحاب المخابز الخاصة السياحية والطباقى بضرورة الالتزام بقانون حماية المستهلك من خلال الإعلان عن الأسعار ومواصفات الرغيف حتى لا يقع تحت طائلة قانون حماية المستهلك، كما ناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأنى والتروى فى شراء السلع والمنتجات ولاسيما الطبية منها والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دوريا من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر.

وأشار سمير إلى أن حملات الجهاز بالاشتراك مع الجهات الرقابية قد أسفرت مؤخرا عن المرور على 566 مخبزا لـ"الفينو"، والتنبيه نحو التزام أصحاب المخابز بضرورة الإعلان عن الأسعار ومواصفات الرغيف وتحرير 21 مخالفات إدارية لمخابز بلدية لنقص وزن الخبز وعدم نظافة أدوات العجين، وفى الشرقية ضبط 3 أطنان و700 كجم دقيق مجهول المصدر، تم التحفظ على الكمية والإحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.