التنمية المحلية: تنفيذ 264 مشروعا باستثمارات 3.2 مليون جنيه فى سبتمبر

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن صندوق التنمية المحلية وافق خلال شهر سبتمبر الماضى على تنفيذ 264 مشروعا صغيرا ومتناهى الصغر باستثمارات 3.2 مليون جنيه.





وأوضح اللواء شعراوى، فى بيان صحفى، أن محافظة بنى سويف احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق خلال الشهر الماضى فى المشروعات، حيث نفذت 44 مشروعا باستثمارات 741 ألف جنيه يليها محافظة المنيا بـ40 مشروعا باستثمارات 365 ألف جنيه وسوهاج 39 مشروعا بتكلفة 280 ألف جنيه، والدقهلية 32 مشروعا بتكلفة 426 ألف جنيه.

وأشار شعراوى، إلى أن دور الصندوق المهم والحيوى فى دعم المرأة المعيلة خاصة فى الريف والقرى الأكثر احتياجا، حيث بلغت نسبة المشروعات المخصصة للمرأة من الصندوق خلال شهر سبتمبر الماضى 77,7%، واحتلت مشروعات المرأة المعيلة نسبة 100% من مشروعات محافظتى المنوفية والأقصر، كما حققت 95% فى سوهاج و89 % فى كفر الشيخ.

وأكد الوزير، أن صندوق التنمية المحلية يقرض مختلف مشروعات التنمية الاقتصادية الريفية وعلى الأخص المشروعات الإنتاجية كالإنتاج الزراعى والصناعات البيئية والصناعات الحرفية والمشروعات التسويقية والمشروعات الخدمية ذات العائد المالى ومشروعات صغار المستثمرين كالورش الحرفية المتنوعة فى مجالات النجارة والأثاث والمنتجات الجلدية وتصنيع الآلات الزراعية والمحال التجارية.

وأضاف شعراوى، أن خطة تدريب مركز التنمية المحلية بسقارة لهذا العام تتضمن دورات متخصصة للمديرين والعاملين فى صندوق التنمية المحلية بالمحافظات للارتقاء بمهاراتهم فى مجال تلقى طلبات الإقراض ورفع كفاءتهم فى تيسير التعامل مع المواطنين وتسهيل الإجراءات اللازمة للحصول على القرض، لافتاً إلى أن الصندوق أحد أذرع الوزارة التى تساعد فى دعم التنمية الاقتصادية فى المحليات والقرى بمنح قروض ميسرة والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة فى زيادة دخل الأسرة الريفية والحد من مشكلة البطالة.