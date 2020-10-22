تحيا مصر يفتتح المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بسوهاج

يحضر الافتتاح الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وطارق الفقى محافظ سوهاج، وفضيلة الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير.
ويأتى ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير القرى الأكثر احتياجا، وبالتنسيق مع برنامج التنمية المحلية لتوفير حياة كريمة لأهالى الصعيد.
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