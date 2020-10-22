قرار جمهوري بتعيبن القاضي محمد غراب نائبا مساعداً عاما

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 581 لسنة 2020 بتعيين القاضي محمد محمود حسن غراب- الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة مدير التفتيش القضائي للنيابة العامة (نائبًا مساعدًا عاماً). نشر القرار في الجريدة الرسمية، وءلك بناء علي موافقة مجلس القضاء الأعلي بجلسة 24-8-2020

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