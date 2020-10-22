الأرصاد: أمطار غزيرة على القاهرة اليوم وعدة مناطق بالمحافظات.. وانخفاض الحرارة 5 درجات

تشهد الأحوال الجوية، اليوم الخميس، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على الوجه البحري ومحافظات القاهرة الكبرى، يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بمعدل نحو 5 درجات مئوية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه متوقع سقوط أمطار على مناطق السواحل الشمالية ( السلوم - سيوة - مطروح - الضبعة - الاسكندرية - رشيد - دمياط) ومناطق من الوجه البحري ( البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية - الغربية - الشرقية) ومدن القناة ( بورسعيد - الاسماعيلية - السويس) والسواحل الشرقية للبلاد وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء تمتد من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد ( الفيوم - بني سويف - المنيا) . يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات على السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد. وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة، تتراوح على الوجه البحري والقاهرة بين25 لـ 28 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 لـ 28 درجة، وعلى جنوب سيناء 33 لـ 31 درجة، وعلى شمال الصعيد 28 لـ 33 وعلى جنوب الصعيد 37 لـ 30 درجة.

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