قرار جمهوري بتعيبن القاضي محمد غراب نائبا مساعدًا عاما

نشرت الجريدة الرسمية قرار رقم 581 لسنة 2020 أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار بتعيين القاضي محمد محمود حسن غراب- الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة مدير التفتيش القضائي للنيابة العامة (نائبًا مساعدًا عامًا). نشرنص القرار في الجريدة الرسمية، وذلك بناء علي موافقة مجلس القضاء الأعلي بجلسة 24-8-2020.

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