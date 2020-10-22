رئيس الوزراء يستعرض فرص دعم التعاون بين مصر والأردن والعراق

حضر الاجتماع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسفير ياسر عثمان، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، ومحمد الإتربى، رئيس اتحاد بنوك مصر، ومسئولى عدد من الوزارات المعنية.

وأوضح رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن ما تم من تنسيق بين عدد من الوزراء المعنيين فى الدول الثلاث، للاتفاق على عدد من المشروعات المقترحة للتعاون فى مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة، أسفر عنه الاتفاق بشكل مبدئى على عدد من مشروعات التعاون، بالإضافة إلى مجموعة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات المقرر التوقيع عليها خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية، المقرر عقدها قريبا.

وأشار الدكتور محمد شاكر إلى عدد من التصورات المقترحة للربط الكهربائى، فيما تناول الدكتور عاصم الجزار، عددا من المشروعات المقترحة فى قطاع التشييد والبناء، وكيفية تعظيم الاستفادة من الإمكانيات والخبرات بين الدول الثلاث.

وتطرق الدكتور طارق شوقى، خلال الاجتماع، إلى ما تم دراسته من أوجه تعاون مشتركة بين الدول الثلاث، وخصوصا فى مجال تدريب المعلمين، وكذا الاستفادة والمشاركة فى المحتوى الرقمى الذى تمتلكه مصر، ونظام الامتحانات المصرى.

فيما أشارت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إلى ما تم من تواصل مع وزيرى الصناعة فى البلدين، بهدف تعزيز أوجه التعاون المشتركة، وخصوصا فى مجال إقامة المجمعات الصناعية، مضيفة أنه تم التنسيق مع اتحاد الصناعات، لتجميع المصنعين الراغبين فى التعاون فى قطاعات محددة تمثل أولوية للاشقاء فى العراق والاردن، لسرعة البدء فى تنفيذ المشروعات الخاصة بهم.

وخلال الاجتماع، نوه رئيس الوزراء بأنه يتم حاليا التجهيز لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية، والتى ستتضمن مناقشة واستعراض عدد من مشروعات التعاون المقترحة فى مختلف القطاعات، والاتفاق على بدء تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وفى هذا الصدد، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، الترتيبات الجارية لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية والموضوعات المنتظر طرحها على جدول أعمال هذه اللجنة، وما يسبقها من اجتماعات تحضيرية على مستوى الخبراء، منوهة كذلك إلى عدد من مشروعات الاتفاقيات والوثائق المقترح توقيعها فى ختام اجتماعات اللجنة، فى مجالات الصحة، والإسكان، والنقل، والبيئة، وغيرها من مجالات التعاون المشتركة.