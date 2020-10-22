الإسكان والشباب والإنتاج يستعرضون استخدام النجيل الصناعى فى اللاند سكيب

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والمهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، اجتماعا لاستعراض إمكانية استخدام النجيل الصناعى، الذى يتم إنتاجه بالتعاون بين وزارتى الشباب والدولة للإنتاج الحربى، فى أعمال "اللاند سكيب" بالمدن الجديدة، وذلك بحضور قيادات الوزارات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.





وأوضح الدكتور عاصم الجزار، وفقا لبيان صحفى، أننا ندرس إمكانية استخدام النجيل الصناعى فى أعمال "اللاند سكيب" بالمدن الجديدة، نظراً لانخفاض تكلفته على المدى الطويل عن النجيل الطبيعى، ومن أجل تعظيم الاستفادة من المنتجات المصرية التى تنفذها جهات الدولة المختلفة.

وأشار الدكتور أشرف صبحى، إلى أننا نهدف بالتعاون مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي، إلى إنتاج نجيل صناعى بأعلى جودة وبأقل تكلفة، لاستخدامه فى المشروعات المختلفة التى تنفذها الدولة، من أجل توفير مظهر حضارى جمالى، وتقليل التكلفة.

وأضاف المهندس محمد أحمد مرسى، أن مشروع إنتاج النجيل الصناعى بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، من أنجح المشروعات، التى تنفذها الوزارة، ويتم إنتاج النجيل الصناعى بتكنولوجيا ألمانية، وبأعلى جودة، وأقل تكلفة، وبسعر ينافس المنتجات المستوردة.

وناقش الدكتور عاصم الجزار، مع مسؤولى المصنع المُنتج للنجيل الصناعى، أنواع النجيل المُنتجة، وإمكانية استخدامها فى أعمال اللاند سكيب بالمدن الجديدة، واستعرض عددا من العينات المختلفة، حيث قدم مسئولو المصنع شرحاً مفصلاً عن منتجاتهم المتنوعة.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم الاتفاق على التنسيق بين المختصين من وزارات الإسكان والشباب والدولة للإنتاج الحربى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنظيم زيارات ميدانية للمناطق المُقترح استخدام النجيل الصناعى فى أعمال "اللاند سكيب" بها فى المدن الجديدة.