إنفوجراف.. التخطيط توضح أثر برنامج التنمية المحلية فى الصعيد

وقالت الدكتورة هالة السعيد، فى بيان اليوم الخميس، إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى محافظتى قنا وسوهاج يأتى فى إطار حرص الحكومة على دفع عجلة التنمية بالمحافظتين لجعلهما أكثر جذبًا للاستثمارات، ولتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتطوير نموذج للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة يمكن تعميمه فى كافة أرجاء الجمهورية، وتعزيز التعاون القائم مع البنك الدولى فى كل البرامج والمشروعات التنموية المشتركة.

وأشارت السعيد إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمؤشر قياس الأثر التنموى مؤكدة أنه يعتبر نقلة نوعية فى آليات المتابعة والتقييم، موضحة أن الوزارة أطلقت هذا المؤشر فى إطار تطوير آليات المتابعة وتقييم الأداء والتركيز على النتائج.

وحول تطور الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظتى قنا وسوهاج أوضحت السعيد أن السنوات الأربع الماضية شهدت تناميا ملحوظًا فى حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظتى قنا وسوهاج، وذلك فى إطار حرص الحكومة على تقليل الفجوات التنموية بالتركيز على المحافظات الأكثر احتياجا، إذ تم توجيه استثمارات حكومية بلغت حوالى 29.6 مليار جنيه لمحافظتى قنا وسوهاج، خلال الفترة "16-2017، 19- 2020"، منها 14.3 مليار جنيه فى محافظة قنا، و15.3 مليار جنيه لمحافظة سوهاج.

وأشارت السعيد إلى ملامح الاستثمارات الحكومية الموجهة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خلال الفترة "16/2017-19/2020" إذ تم توجيه استثمارات بحوالى 5.8 مليار جنيه، لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر "2.8 مليار جنيه لمحافظة قنا، و3 مليار جنيه لمحافظة سوهاج، تمثل 19.6% من جملة الاستثمارات الحكومية الموجهة للمحافظتين خلال ذات الفترة، يشكل تمويل القرض منها نسبة 53.4% بينما يُشكل تمويل الخزانة العامة النسبة المتبقية.



ولفتت السعيد إلى أنه خلال العام المالى "2020-2021"، تم اعتماد استثمارات بقيمة 2.9 مليار جنيه، لبرنامج تنمية التنمية المحلية بصعيد مصر، منها 1.3 مليار جنيه لمحافظة قنا، و1.6 مليار جنيه لمحافظة سوهاج، يشكل التمويل المتاح من القرض نسبة 61% بينما يشكل تمويل الخزانة العامة النسبة المتبقية.

وفيما يخص التوزيع القطاعى للاستثمارات الموجهة للمحافظتين، أشارت السعيد إلى استحواذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على النسبة الأكبر بحوالى 2.5 مليار جنيه، بنسبة 43% من جملة الاستثمارات، يليها مشروعات الطرق والنقل باستثمارات 1.3 مليار جنيه، بنسبة 22.3%، ثم قطاع دعم الوحدات المحلية بقيمة 544.2 مليون جنيه، بنسبة 9.3%، وقطاع تحسين البيئة بقيمة 482.4 مليون جنيه، بنسبة 8.3%.وسلطت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الضوء على المشروعات المُنتهية فى برنامج تنمية الصعيد خلال السنوات الأربع الماضية "16-2017، 19- 2020"، إذ نتج عن الاستثمارات الضخمة التى تم توجيهها فى إطار البرنامج الإنتهاء الكامل من تنفيذ 1749 مشروعاً بتكلفة كلية 2.4 مليار جنيه، منها 532 مشروعا فى محافظة قنا، بتكفة استثمارية كلية 1.3 مليار جنيه، و1217 مشروعا فى محافظة سوهاج، بتكلفة استثمارية كلية حوالى 1.1 مليار جنيه.

وتضمن تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حصاد برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر فى 4 سنوات ففى محافظة قنا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى تم الانتهاء من تنفيذ 12 مشروعا، بتكلفة كلية 433.3 مليون جنيه، منها 9 مشروعات لمياه الشرب، بتكلفة 112.2مليون جنيه، و3 مشروعات للصرف الصحى، بتكلفة 321.1 مليون جنيه،

وفى قطاع الطرق والنقل تم الإنتهاء من تنفيذ 67 مشروعا، بتكلفة كلية 284.6 مليون جنيه، منها 60 مشروعا لرصف الطرق، بتكلفة 281.4 مليون جنيه، و7 مشروعات لإنشاء الكبارى والأنفاق، بتكلفة 3.2 مليون جنيه، وعلى مستوى قطاع الكهرباء والإنارة فقد تم الإنتهاء من تنفيذ 162 مشروعا، بتكلفة 112.8 مليون جنيه، وفيما يخص قطاع الأمن والمرور والإطفاء بالمحافظة تم الإنتهاء من تنفيذ 29 مشروعا، بتكلفة 24.7 مليون جنيه، وفى قطاع تحسين البيئة تم الإنتهاء من تنفيذ 134 مشروعاً، بتكلفة 152.4 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى أنه فى إطار الاهتمام بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة قنا تم الانتهاء من تطوير 9 مراكز تكنولوجية فى كل مراكز المحافظة، لخفض زمن إستخراج تراخيص التشغيل وتصاريح البناء، وتخفيف المعوقات البيروقراطية التى تواجه المواطنين.

أما فيما يتعلق بمحافظة سوهاج اشتمل تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أعداد المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها على مستوى القطاعات المختلفة بالمحافظة إذ شهد قطاع مياه الشرب والصرف الصحى الإنتهاء من تنفيذ 36 مشروعا لمياه الشرب، بتكلفة 59.6 مليون جنيه، و9 مشروعات للصرف الصحى، بتكلفة 55.8 مليون جنيه، وعلى مستوى قطاع الطرق والنقل تم الإنتهاء من تنفيذ 264 مشروعا، بتكلفة 361 مليون جنيه، وفيما يخص قطاع الأمن والمرور والإطفاء بالمحافظة فقد تم الإنتهاء من تنفيذ 110 مشروعات، بتكلفة 65.2 مليون جنيه.

وبالنسبة لقطاع تحسين البيئة تم الانتهاء من تنفيذ 275 مشروعا بتكلفة 283.7 مليون جنيه، أما قطاع الكهرباء والإنارة فشهد الانتهاء من تنفيذ 287 مشروع بتكلفة 132.2 مليون جنيه.

وسلط تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الضوء على مؤشرات قياس الأداء بالقطاعات المختلفة بالمحافظتين حيث تمثلت أهم مؤشرات قياس الأداء فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظتى قنا وسوهاج فى أطوال شبكات المياه التى تم إحلالها وتجديدها، عدد المراكز المستفيدة من مشروعات مياه الشرب، عدد محطات الرفع التى تم إنشاؤها، طاقات محطات الرفع التى تم إنشائها، عدد المراكز المستفيدة من مشروعات الصرف الصحى، وتمثلت أهم مؤشرات قياس الأداء فى قطاع الطرق والنقل بالمحافظتين فى أطوال الطرق المحلية التى تم رصفها، أطوال الطرق المحلية التى تم إعادة تأهيلها، عدد الكبارى التى تم إنشائها، وتطويرها، وكانت أهم مؤشرات قياس الأثر التنموى فى قطاع الكهرباء عدد محطات الطاقة الشمسية التى تم إنشائها، عدد أعمدة الإنارة التى تم تركيبها، أطوال الأسلاك والكابلات المعزولة التى تم تركيبها.

وفيما يتعلق بمؤشرات قياس الأداء بقطاع الأمن والمرور والإطفاء بالمحافظتين فتتمثل فى عدد نقاط ووحدات الإطفاء التى تم إنشائها والتى تم تطويرها، عدد المراكز المستفيدة من إنشاء نقاط الإطفاء وتطويرها، عدد وحدات المرور التى تم تطويرها، وفى قطاع تحسين البيئة تمثلت المؤشرات فى أطوال الترع والمصارف التى تم تغطيتها، عدد المناطق العشوائية التى تم تطويرها.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الأثر التنموى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمتمثل فى زيادة متوسط نسبة الإشغال بالمناطق الصناعية بنسبة 12 نقطة مئوية، "فى محافظة قنا من 14% إلى 33%، وفى محافظة سوهاج من 34% إلى 39%، خلال عام 2017 -2018، مُقارنةً مع عام 15/2016"، إلى جانب خفض زمن استخراج تراخيص التشغيل وتصاريح البناء بنسبة 25%، نتيجة لتطوير 17 مركزا تكنولوجيا "9 مراكز فى قنا، و8 مراكز فى سوهاج"، علاوة على رصف طرق بطول 288 كم تمثل 34.2% من الطرق الترابية فى محافظتى قنا وسوهاج، "يصل طول الطرق الترابية 119كم فى قنا، و724 كم فى سوهاج، طبقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عام 2017 -2018"، فضلًا عن تغطية ترع ومصارف بطول 9.5 كم، والإنتهاء من تنفيذ 57 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى فى المحافظتين، "45 مشروعا لمياه الشرب، و12 مشروعا للصرف الصحى".

كما شمل الأثر التنموى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وفقا للتقرير إضافة شبكات مياه بأطوال 232 كم، وإنشاء 18 محطة رفع "صرف صحى" بطاقة 2582 لتر/ثانية، واستفادة 138 قرية من كل المشروعات المُنتهية "65 قرية فى محافظة قنا "43% من إجمالى القرى بالمحافظة"، 73 قرية فى سوهاج "28% من إجمالى القرى بالمحافظة"، إلى جانب استفادة 2.9 مليون مواطن فى قرى المحافظتين من كل المشروعات المُنتهية، بنسبة 44.6% من إجمالى سكان الريف بقنا وسوهاج.