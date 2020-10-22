وزير التعليم يوجه بالتوسع فى إنشاء مراكز الموهوبين

وجه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالعمل على التوسع فى إنشاء مراكز الموهوبين، لتكون لبنة لمشروعات أكبر تعمل على اكتشاف ورعاية وتنمية الموهوبين من خلال برامج إثرائية تقدم للطلاب، تماشيًا مع رؤية منظومة التعليم الجديدة.





وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى بيان اليوم الخميس، إلى افتتاح مركز للموهوبين بمديرية الوادى الجديدة بمدرسة الزهور الجديدة للتعليم الأساسى، وذلك وفقًا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالاهتمام بالطلاب الموهوبين. وأوضحت، أن حفل الافتتاح شهد تقديم الطلاب للعروض الفنية وأفكار ابتكارية فى مجالات عدة.

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