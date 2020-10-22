الخارجية: معادلة التنمية لا تكتمل دون تفعيل دور المرأة

أكد السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، إن معادلة التنمية لا تكتمل دون تفعيل دور المرأة وتزويدها بالمهارات والقدرات والفرص والدعم اللازمين لها للقيام بدورها في تنمية مجتمعاتها بالتوازي مع الدور الذي تلعبه بكفاءة في تنمية ودعم أسرتها.

جاء ذلك في الكلمة التي آلقاها جمال الدين خلال ترأسه لأعمال الدورة الأولى العادية لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي بالقاهرة، والتي عقدت افتراضيا على مستوى كبار المسئولين فى الدول الاعضاء فى المنظمة.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان اليوم /الخميس/ - أن مصر شاركت في الاجتماع بوفد من مسؤولي وزارة الخارجية والمجلس القومي للمرأة وترأسه السفير محمود عفيفي، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الاجتماعية والإنسانية الدولية.