الجريدة الرسمية تنشر قرارات جمهورية بالموافقة على اتفاقيتى تسهيلات مع بنك أبو...

نشرت الجريدة الرسمية عددا من القرارات الجمهورية، أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أصدر القرار رقم ٤٢٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الإسلامية بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية وبنك أبوظبي الأول بمبلغ ٥١٠ مليون دولار أمريكي الموقعة بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٠.
كما أصدر القرار رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية و الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية والموقع في القاهرة بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٩.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القرار رقم ٥٧٨ لسنة ٢٠٢٠ بإعادة تخصيص مساحة ٧٠,٥٤ فدان تقريبا تعادل ٢٩٦٣٣٦,٤م٢ من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية الديسمي-مركز الصف بمحافظة الجيزة، لإستخدامها في إقامة منازل ريفية لمتضرري السيول نقلاً من الأراضي المخصصة للإستصلاح الزراعي.
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