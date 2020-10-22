وأضافت نيفين القباج أن المنح ستخدم برامج تعمل على تحسين الأحوال الاقتصادية من خلال التنمية الريفية والمشاريع الزراعية وإنشاء محطات فرز وتعبئة للحاصلات الزراعية والنباتية ووحدات التبريد والتخزين وتنفيذ برامج للتدريبات الحرفية بجميع أنواعها إضافة الى عدد أخر من البرامج التي تقدم للمرأة والأطفال و تمكين ذوى الاعاقة ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتطوير التعلم وبناء المدارس ورعاية الأطفال المعرضين للخطر ومحو الأمية وكفالة ورعاية الأيتام.
وكانت القباج قد أعلنت عن قرب صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الاهلية وأن من أهم مميزاتها تنظيم المستندات المطلوبة لقيد الجمعيات بالإخطار وفقا لما حدده القانون كذلك المستندات المطلوبة للحصول على تمويل من جهات أجنبية واجراءات توفيق الأوضاع للجمعيات والكيانات التى تمارس العمل الأهلى داخل البلاد، وكذلك رسوم القيد وتنظيم وحدة العمل الأهلى وفروعها بالمحافظات وحقوق والتزامات المتطوعين ووسائل وضوابط جمع المال وتنظيم المبادرات المتعلقة بالعمل الأهلي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التضامن: 663 مليون جنيه منحا للجمعيات والمؤسسات الأهلية خلال شهرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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