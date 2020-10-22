قرار جمهورى بتعديل اتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية

نشرت الجريدة الرسمية قرار جمهورى رقم 455 لعام 2020 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية الموقع فى القاهرة بتاريخ 29-6-2020 . وتمت الموافقة بعد الإطلاع على نص المادة 151 من الدستوروبعد موافقة مجلس الوزراء.

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