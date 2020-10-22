صور.. وصول الوزراء إلى سوهاج لبدء فعاليات افتتاح مشروعات صندوق تحيا مصر

وصل منذ قليل، كل من وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، ووزير الشباب أشرف صبحى، ووزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، بالإضافة إلى الدكتور على جمعة إلى مطار سوهاج، استعدادا لبدء فعاليات افتتاح مشروعات صندوق تحيا مصر للتنمية المتكاملة بمركز طهطا.





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