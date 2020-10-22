وزير الداخلية يبحث مع مساعديه خطة تأمين انتخابات مجلس النواب 2020

عقد محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الخميس، اجتماعا بمساعدى الوزير بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، والتقى بمديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لمتابعة خطة تأمين انتخابات مجلس النواب.





ووجه الوزير الشكر والتقدير للجهود التى يبذلها رجال الشرطة، مؤكدا أن النجاحات المتتالية التى تحققها مختلف أجهزة الوزارة ، تُعد رسالة طمأنة للمواطنين بأن الدولة المصرية قادرة على دحر كل من يحاول العبث بأمن واستقرار البلاد، وهو ما جسدته اليقظة الأمنية بنجاحها فى تأمين عمليات إنتخابات مجلس الشيوخ 2020 وكان موضع إشادة على مختلف المستويات.

واستعرض الوزير محاور الخطط الأمنية التى أعدتها الوزارة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2020، مؤكدا أهمية مدارسة التجارب الأمنية المتميزة والمتحققة خلال الآونة الأخيرة والعمل على تعظيم إيجابياتها والتخطيط لتذليل أية صعوبات أو معوقات لبلوغ أعلى معدلات فى الأداء الأمنى المتميز، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين والحفاظ على سلامتهم خلال الإدلاء بأصواتهم.

وتابع الوزير عبر "الفيديوكونفرانس" استعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين سير العملية الإنتخابية وخطط انتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية.

ووجه وزير الداخلية بأن تشمل خطط التأمين فرض مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم خلال فترة الانتخابات وتسيير دوريات أمنية داخل وخارج المدن وكل الطرق والمحاور تزامنا مع الانتخابات، وكذا تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كل المحاور.

كما وجه بالتوسع فى الإستعانة بعناصر الشرطة النسائية لمساعدة السيدات حال ترددهن على مقار اللجان، وتوفير الكراسى الطبية المتحركة لمساعدة الناخبين من كبار السن والمرضى وذوى الإحتياجات الخاصة، مشددا على حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان وتقديم العون والمساعدة لهم، مع التأكيد على ضرورة إلتزام القوات بكل الإجراءات التحترازية والضوابط المتبعة للحد من إنتشار فيروس كورونا لحماية القوات والمواطنين المترددين على اللجان.

وكلف الوزير القيادات الأمنية بتشكيل غرف عمليات فرعية والتواصل على مدار اليوم مع غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة تنفيذ خطط التأمين وسرعة الإخطار بأية أحداث والتواجد الميدانى الفعال لتوعية القوات والتأكد من استيعابهم للمهام المكلفين بها.

وفى هذا الإطار، أكد اللواء محمود توفيق أن الوزارة تحشد طاقاتها لتأمين الانتخابات مع الإلتزام بالحياد التام وعدم التدخل فى مجريات العملية الانتخابية.

وأكد محمود توفيق أن الوزارة تعى تماما حجم المخططات التى تسعى لتنفيذها قوى الشر، مشددا على أن رجال الشرطة فى يقظة تامة يضعون حماية الوطن والمواطن نصب أعينهم ولن تستطيع تلك المحاولات أن تنال من أمن مصر.