أصدرت هيئة مكتب مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قرارها رقم 1 لسنه 2020 بتشكيل اللجنة الخاصة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها، على أن تعقد اللجنة أولى اجتماعاتها يوم الأحد القادم 25 أكتوبر 2020.





ومن المنتظر أن تكون اللجنة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس وعضوية 30 نائب من أعضاء المجلس، وقرر أيضا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ استقبال الأعضاء المعينين بالمجلس بقرار رئيس الجمهورية رقم 590 لسنه 2020 وتسلميهم كارنيهات العضوية الخاصة بهم أسوة بما تم مع المنتخبين، وذلك بمقر المجلس بالبهو الرئيسى يوم الأحد المقبل 25 أكتوبر 2020، على أن يبدأ الأستقبال من العاشرة صباحا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تبدأ أعمالها الأحد.. هيئة مجلس الشيوخ تقر تشكيل لجنة اللائحة الداخلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.