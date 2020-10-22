تبدأ أعمالها الأحد.. هيئة مجلس الشيوخ تقر تشكيل لجنة اللائحة الداخلية

ومن المنتظر أن تكون اللجنة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس وعضوية 30 نائب من أعضاء المجلس،
وقرر أيضا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ استقبال الأعضاء المعينين بالمجلس بقرار رئيس الجمهورية رقم 590 لسنه 2020 وتسلميهم كارنيهات العضوية الخاصة بهم أسوة بما تم مع المنتخبين، وذلك بمقر المجلس بالبهو الرئيسى يوم الأحد المقبل 25 أكتوبر 2020، على أن يبدأ الأستقبال من العاشرة صباحا.
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