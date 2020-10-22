المفتى: المشاركة الإيجابية فى انتخابات مجلس النواب واجب وطنى

دعا الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم جموعَ المواطنين إلى المشاركة الإيجابية فى الاستحقاقات الوطنية وانتخابات مجلس النواب التى انطلقت يوم الأربعاء 21 أكتوبر الجارى بالخارج، وتستمر لمدة 3 أيام، بينما تبدأ انتخابات المرحلة الأولى بالداخل فى 24 و25 أكتوبر الجارى.





وأكد علام فى بيان اليوم الخميس أن واجب المشاركة فى الاستحقاقات الديمقراطية، ومنها انتخابات مجلس النواب، نابعٌ مِن حُبِّنا لبلادِنا وانْتِمَائِنا لِهذا الوطنِ، الَّذى لم يسمح فى وقتٍ مِنَ الأوقاتِ لِإرادةِ الشَّرِّ أَنْ تُوقِفَ مسيرتَه ولا أن تملى عليه شروطها، حتَّى فى أحلك الأوقات وأقسى الظروف.

وقال مفتى الجمهورية إن المشاركة الإيجابية فى الاستحقاقات الوطنية ومنها انتخابات مجلس النواب واجب وطنى، إذ أن المشاركة الفعالة فى الانتخابات وإبداء الرأى الحر الَّذى تُملِيه مصلحة الوطن أيًّا ما يكون هذا الرأى واجبٌ وطنى.

وأشار المفتى إلى أن بلادنا مرت بأحداثٍ جسامٍ تراوحت بين الخطورة والأهمية، واستطاعت الأمَّةُ المصريةُ بفضل الله -عزَّ وجلَّ- ثُمَّ بفضلِ تماسك شعبها وتكاتفه بكلِّ طوائفِه مع قيادته الحكيمة؛ أنْ تجتاز مخاطر جمَّةً وأحداثًا جسامًا، وَأَنْ تُحقِّقَ بفضلِ الله تعالى وصمودِ هذا الشعب النهضة الواعدة، وانطلقت المسيرةُ المباركةُ بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، نحو البناء والتعمير والإنتاج.

وشدد على أن ذلك يحتم علينا جميعًا المشاركة بفعالية فى كل الاستحقاقات الوطنية، ومنها انتخابات مجلس النواب، حتى تحتل مصر مكانتها اللائقة بين الأمم والشعوب.