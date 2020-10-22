التضامن: 15 مليون جنيه لشراء مهمات إغاثة إضافية لمواجهة تقلبات الطقس

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فريق التدخل السريع التابع للوزارة وبرنامج أطفال وكبار بلا مأوى بضرورة الانتشار فى الشوارع بمختلف المحافظات والتعامل الفورى والسريع مع حالات الأطفال والكبار بلا مأوى ونقلهم إلى مؤسسات دور الرعاية التابعة للوزارة.





كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى فى بيان اليوم برفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة تقلبات الطقس التى تتعرض لها المحافظات خلال الساعات المقبلة، من خلال غرفة عمليات مركزية بالتعاون مع المحافظات مدعمة بخريطة للتعامل مع الأزمات بشكل لحظى.

كذلك وجهت الوزيرة رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة بضرورة الاستعداد الكامل لمواجهة أية تداعيات محتملة بالمحافظات التغيرات المناخية، مشيرة الى أنه تم تزويد مديريات التضامن بكل محافظات الجمهورية بما يلزمها من مهمات الإغاثة.

وأوضحت وزيرة التضامن أنه تم ضخ مبالغ مالية بالحساب الفرعى للإغاثة بالمديريات وذلك لصرف المساعدات اللازمة إذا لزم الأمر، إذ تم تخصيص 15 مليون جنيه لشراء مهمات إغاثة إضافية.

ورفع الهلال الأحمر المصرى حالة الاستعداد على مستوى الجمهورية تحسبا للتغيرات المناخية التى قد تواجه البلاد خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال مركز عمليات الطوارئ لاستقبال البلاغات على الرقم المختصر 15322 وأيضا باستدعاء فرق الاستجابة للطوارئ فى المركز الرئيسى والفروع على مستوى الجمهورية بقوة 140 فريقا وكذلك فرق الدعم النفسى أثناء الأزمات.

ودعم الهلال الأحمر المصرى المخازن الاستراتيجية بالمعدات والمواد الإغاثية تحسبا لأى طوارئ قد تحدث وكذلك تم تفعيل خطة الإزاحة والمساندة من المحافظات المجاورة والمركز الرئيسى، بالاضافه الى تجهيز أماكن الإيواء.

كما تم رفع درجة الاستعداد لفرق الإنقاذ الخاصة بالسيول بالمعدات الخاصة بالتعامل فى حالات الأمطار والسيول وكذلك سيارات التدخل الطبى والدفع الرباعى المجهزة للتعامل فى المناطق الوعرة.