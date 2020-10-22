مصر للطيران توقع مذكرة تفاهم مع غانا لتأسيس شركة جديدة في أفريقيا

وقعت مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية وعضو تحالف ستار العالمي مذكرة تفاهم مع الجانب الغاني بمقتضاه تصبح مصر للطيران شريك استراتيجي في تأسيس شركة طيران جديدة تابعة للحكومة الغانية.

جاء ذلك في إطار توجهات القيادة السياسية والحكومة المصرية بتعزيز أواصر التعاون ودعم العلاقات وتبادل الخبرات مع دول القارة السمراء في مختلف المجالات ومن بينها صناعة النقل الجوي ، وتحت مظلة وزارة الطيران المدني برئاسة الطيار محمد منار وزير الطيران المدني .

وصرح الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه قام بتوقيع مذكرة التفاهم السيد جوزيف كوفي آدا وزير الطيران بدولة غانا والطيار حسن منير مساعد رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ممثلا عن الجانب المصري .

بدوره أكد الطيار عمرو أبو العينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط أن جهود الجانب المصري في اقتناص الفرصة قد كللت بالنجاح قائلا: " نحن سعداء بثقة الحكومة الغانية في اختيار وأفضلية مصرللطيران من بين كبري شركات الطيران الأوروبية والآسيوية والإفريقية لهذه الشراكة الاستراتيجية في إنشاء شركة طيران جديدة تعمل من مركزها الرئيسي بالعاصمة الغانية أكرا وتمتد شبكة خطوطها في أرجاء افريقيا مع ربطها بدول الأمريكتين الشمالية والجنوبية ".

وأوضح الطيار رشدي زكريا مدى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين مصر وغانا على مدار أعوام عديدة، مؤكدا على قدرة مصر للطيران في دعم التعاون بين البلدين الأفريقيتين الشقيقتين في مجال الطيران المدني وتلبية الاحتياجات اللوجستية المطلوبة لإنشاء شركة طيران قوية قادرة على المنافسة في السوق العالمية محققة الأهداف الاستراتيجية للجانبين.

جدير بالذكر أن الدولة المصرية تهتم كثيرا بتعزيز التعاون بين الجانبين المصري والأفريقي وتسعى دائما من خلال تقديم كافة السبل والإمكانات الحديثة والمتطورة للنهوض بصناعة النقل الجوي في القارة الإفريقية في شتى مجالاته، فهذا ليس بالتعاون الأول بين البلدين الشقيقتين في قطاع الطيران المدني حيث وقعت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران مع وزارة الطيران المدني بدولة غانا عقدا لإنشاء مركزاً لتقديم الخدمات الفنية لشركات الطيران العاملة من وإلى مطار كوتوكو الدولي بالعاصمة الغانية أكرا و ذلك في عام 2018.