وزير التعليم يؤكد حافز 250 جنيها شهريا لمدير المدرسة و 150 للوكيل

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل الحافز فى مشروع قانون تحسين أوضاع المعلمين، موضحا أن هناك حافزا للإدارة المدرسية، متمثلا فى 250 جنيه شهريا لمدير المدرسة و150 جنيها لوكيل المدرسة، مع زيادة بنسبة 50% فى بديل المعلم و50% زيادة فى حافز الأداء و25%زيادة فى مكافأة امتحانات النقل من القيمة المقررة فى يونيو 2020.

وكان وزير التربية والتعليم، أكد أن قرار زيادة بدل وحافز المعلمين، قائلا: "لقد اجتهدنا كثيرا حتى نصل إلى هذا القرار وهى خطوة ممتازة على طريق تقدير المعلمين بجانب حوافز أخرى كثيرة خلال العام، مع كل التقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء ووزارة المالية ومجلس الوزراء بأكمله".

وكانت حزمة مزايا مالية جديدة لـ2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر بتكلفة 6.1 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة بخلاف الأعباء التأمينية.

متوسط الزيادات الشهرية المقترحة للمعلمين تبدأ من 325 جنيهًا للمعلم إلى 475 جنيهًا لكبير معلمين بخلاف حافز الإدارة المدرسية

-إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر بدعم نصف مليار جنيه من الخزانة العامة

- تنفيذ 15 ألف فصل بموازنة العام المالي الحالي لتقليل الكثافات الطلابية بالمدارس.