التعليم تعلن افتتاح مركز للموهوبين بالوادى الجديد

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقى، وجه بالعمل على التوسع فى مراكز الموهوبين لتكون لبنة لمشروعات أكبر تعمل على اكتشاف ورعاية وتنمية الموهوبين من خلال برامج إثرائية تقدم للطلاب فى ذلك الإطار تماشيًا مع رؤية منظومة التعليم الجديدة 2.0.

وشهد حفل الافتتاح، تقديم الطلاب للعروض الفنية وأفكار ابتكارية فى مجالات عدة، فضلاً عن زيارة لفصول رياض الأطفال والصفوف الأولى للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية.