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جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقى، وجه بالعمل على التوسع فى مراكز الموهوبين لتكون لبنة لمشروعات أكبر تعمل على اكتشاف ورعاية وتنمية الموهوبين من خلال برامج إثرائية تقدم للطلاب فى ذلك الإطار تماشيًا مع رؤية منظومة التعليم الجديدة 2.0.
وشهد حفل الافتتاح، تقديم الطلاب للعروض الفنية وأفكار ابتكارية فى مجالات عدة، فضلاً عن زيارة لفصول رياض الأطفال والصفوف الأولى للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم تعلن افتتاح مركز للموهوبين بالوادى الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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