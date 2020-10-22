تقارير مغربية: تأجيل مباراة الزمالك والرجاء رسمياً لـ31 أكتوبر

حسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، بشكل رسمي، موقفه من تأجيل مباراة الزمالك والرجاء الرياضي ضمن نافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ووفقاً لما نشره موقع "le360"المغربي، فإن الكاف قرر تأجيل مباراة الزمالك ضد الرجاء التى كان من المقرر إقامتها السبت المقبل فى إياب نصف النهائى إلى الـ 31 أكتوبر الجارى، بسبب إصابة ثمانية لاعبين من الفريق الأخضر بفيروس كورونا.
وعقدت لجنة الطوارئ "الكاف" اجتماعا مساء أمس، الأربعاء، لمناقشة الطلب الذى تقدمت به ادارة نادي الرجاء لتأجيل المباراة التى كانت مقررة السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، بسبب إصابة ثمانية من لاعبيه بفيرس كوفيد 19.
وكانت وزارة الصحة المغربية قد رفضت سفر بعثة الرجاء إلى القاهرة، لخوض مواجهة الإياب، بسبب إصابة عدد من لاعبيه بكورونا.
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