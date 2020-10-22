وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد محطة الهجارسة للمعالجة الثلاثية للصرف الصحي بسوهاج

تشهد نيفين القباج اليوم افتتاح المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بمحافظة سوهاج، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة" لتطوير القرى الأكثر احتياجًا.

وخلال تفقد محطة الهجارسة للمعالجة الثلاثية للصرف الصحي بالمحافظة في مستهل الجولة، صرحت

السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تهدف لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالقري الأكثر فقرا وتوفير الخدمات الاساسية بها ، ودعم الفئات الاولي بالرعاية للمساهمة في تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية والتشغيل وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المبادرة تهدف أيضا إلى الارتقاء بالمستوي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القري الفقيرة وتمكينها من الحصول علي كافة الخدمات الاساسية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم ، وتعظيم التعاون بين كافة مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية وتنظيم الصفوف نحو تحسين مؤشرات التنمية المستدامة في القري ، وإتاحة فرص عمل للشباب في القري في مشروعات كثيفة العمالة وفي المشروعات متناهية الصغر ، فضلا عن التركيز علي بناء الانسان ومشاركة المجتمعات المحلية في إعلاء قيمة الوطن.

واوضحت نيفين القباج ان المبادرة شهدت عدة تدخلات، لتحسين نوعية الحياة وأسلوب المعيشة "سكن كريم" ، وتحسين المؤشرات الصحية للسكان ، مشيرة إلي انه تم الاستعانة بقاعدة بيانات خرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عام ٢٠١٨ ، وتم تحديد أفقر ١٠٠٠ قرية ، مرتبة حسب نسبة الفقراء بكل قرية، كما تتبني المبادرة مفهوم الفقر متعدد الابعاد، وتسعي لرفع مستوي المعيشة بتحسين مؤشرات نوعية الحياة والصحة والتعليم.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي الي انه تم اختيار ١٤٣ قرية في المرحلة الاولي ، ترتفع فيها نسبة الفقر عن ٧٠٪؜ ، وتم اختيار ٢٨٧ قرية في المرحلة الثانية ، نسب الفقر تزيد فيها علي ٦٨٪؜، حيث تقع معظم القري في المرحلتين الاولي والثانية في الوجه القبلي والمحافظات الحدودية وهي محافظات" المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر،أسوان، الوادي الجديد، مرسي مطروح".

وتتضمن المحطة الثانية في الجولة قرية عرب بخواج بمركز طهطا لافتتاح مدرسة عرب بخواج الإعدادية، ومركز شباب عرب بخواج.

أما المحطة الثالثة من الزيارة فتضم افتتاح مركز شباب الشيخ زين الدين بقرية الشيخ زين الدين بمركز طهطا ثم افتتاح الوحدة الصحية بالقرية، كما تتفقد والوزيرة قافلة المبادرة الرئاسية نور حياة خلال جولتها بالمحافظة.

وتختتم القباج جولتها بتفقد الحديقة المتحفية لعرض منتجات الحرف التراثية.