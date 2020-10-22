مصر للطيران توقع مذكرة تفاهم مع غانا لتأسيس شركة طيران جديدة بأفريقيا

وقعت شركة مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية عضو تحالف ستار العالمي، مذكرة تفاهم مع الجانب الغاني بمقتضاه تصبح مصر للطيران شريكاً استراتيجياً في تأسيس شركة طيران جديدة تابعة للحكومة الغانية، صرح بذلك الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.

يأتي ذلك في إطار توجهات القيادة السياسية والحكومة المصرية بتعزيز أواصر التعاون ودعم العلاقات وتبادل الخبرات مع دول القارة السمراء في مختلف المجالات ومن بينها صناعة النقل الجوي ، وتحت مظلة وزارة الطيران المدني برئاسة الطيار محمد منار وزير الطيران المدني.

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم السيد جوزيف كوفي آدا وزير الطيران بدولة غانا والطيار حسن منير مساعد رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ممثلا عن الجانب المصري .

وقد أكد الطيار عمرو أبو العينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط علي ان جهود الجانب المصري في اقتناص الفرصة قد كللت بالنجاح، قائلاً "نحن سعداء بثقة الحكومة الغانية في اختيار وأفضلية مصر للطيران من بين كبري شركات الطيران الأوروبية والآسيوية والأفريقية لهذه الشراكة الاستراتيجية في إنشاء شركة طيران جديدة تعمل من مركزها الرئيسي بالعاصمة الغانية أكرا وتمتد شبكة خطوطها في أرجاء أفريقيا مع ربطها بدول الأمريكتين الشمالية والجنوبية".

وأوضح الطيار رشدي زكريا مدي عمق العلاقات التاريخية بين البلدين مصر وغانا علي مدار أعوام عديدة، مؤكدا علي قدرة مصر للطيران في دعم التعاون بين البلدين الأفريقيتين الشقيقتين في مجال الطيران المدني وتلبية الاحتياجات اللوجستية المطلوبة لإنشاء شركة طيران قوية قادرة علي المنافسة في السوق العالمية محققه الاهداف الاستراتيجية للجانبين.

جدير بالذكر أن الدولة المصرية تهتم كثيرا بتعزيز التعاون بين الجانبين المصري والافريقي و تسعي دائما من خلال تقديم كافة السبل والإمكانات الحديثة والمتطورة للنهوض بصناعة النقل الجوي في القارة الإفريقية في شتى مجالاته، فهذا ليس بالتعاون الأول بين البلدين الشقيقتين في قطاع الطيران المدني حيث وقعت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران مع وزارة الطيران المدني بدولة غانا عقدا لإنشاء مركز لتقديم الخدمات الفنية لشركات الطيران العاملة من وإلى مطار كوتوكو الدولي بالعاصمة الغانية أكرا و ذلك في عام 2018.