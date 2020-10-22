صور.. شعراوى: 2.1 مليار جنيه استثمارات ثانى مراحل مشروعات تحيا مصر فى سوهاج

قال محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن صندوق تحيا مصر يلعب دورا محوريا فى دعم الفئات والمجتمعات الأكثر احتياجا، ويولى اهتماما خاصا بصعيد مصر، وهو ما يتكامل مع اهتمامات وزارة التنمية المحلية والتى يأتى على رأسها الإشراف على مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير القرى الأكثر احتياجا "حياة كريمة".





جاء ذلك عقب وصول وزير التنمية المحلية إلى محافظة سوهاج ضمن وفد وزارى يضم وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة للمشاركة فى افتتاح عدد من مشروعات صندوق تحيا مصر بالمرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بقرى "الشيخ زين الدين والسوالم وعرب بخواج" بمركز طهطا.



وأشار شعراوى إلى أن المبادرة تتضمن استثمارات كبيرة لمحافظة سوهاج خلال مرحلتيها الأولى والثانية إذ بلغت استثمارات المحافظة بالمرحلة الاولى فى 29 قرية 730 مليون جنيه فضلا عن 132 مليون جنيه استثمارات التضامن الاجتماعى، وقد تم تنفيذ 76 مشروعا من إجمالى 100 مشروع.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن المشروعات المنفذة فى المرحلة الأولى بسوهاج ساهمت فى تغيير نوعى فى الأوضاع التنموية بالقرى المستهدفة، إذ زادت الطاقة الاستيعابية فى المدارس بحوالى 265 فصل جديد وخفضت معدلات الكثافة فى الفصول بنسبة 30%، وتضاعفت كميات المياه المنتجة بالقرى المستهدفة بنسبة 54% فى المتوسط ومن المتوقع مع إنهاء مشروعات المرحلة الأولى أن ترتفع معدلات التغطية بخدمة الصرف الصحى بقرى المرحلة الأولى إلى حوالى 40%، كما تم إضافة 35 كيلو طرق تمثل 71% من إجمالى الطرق الرئيسية بالقرى المستهدفة، بالإضافة لتطوير وإحلال وتجديد وتجهيز 4 وحدات صحية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه فيما يتعلق بخطة المرحلة الثانية فهى تستهدف 97 تجمعا ريفيا بسوهاج، باستثمارات 2.1 مليار جنيه منها استثمارات بحوالى 307 ملايين جنيه فى قطاعات الإدارة المحلية، واستثمارات بحوالى 110 ملايين جنيه لتحسين خدمات مياه الشرب إضافة إلى استثمارات بأكثر من مليار جنيه فى قطاع الصرف الصحى، كما تتضمن المرحلة الثانية أيضا استثمارات بحوالى 180 مليون جنيه فى قطاعات التنمية البشرية الثلاث الصحة والتعليم والخدمات الشبابية.



وأضاف شعراوى أن وزارة التنمية المحلية تشرف أيضا على تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيًا بقرض من البنك الدولى، إذ يستهدف البرنامج إحداث نقلة نوعية بمحافظتى سوهاج وقنا من خلال ضخ استثمارات فى قطاعى دعم التنافسية والتنمية الاقتصادية، وتحسين البنية الأساسية.

وقال الوزير إنه حتى نهاية العام المالى 2019 - 2020 بلغ إجمالى عدد المشروعات الممولة من المكون المحلى ومخصصات القرض قرابة 5.8 مليار جنيه "إجمالى المكون المحلى قيمته 2.6 مليار جنيه ومخصصات القرض 3.2 مليار جنيه"، منها 3.1 مليار جنيه لمحافظة سوهاج.

وتابع وزير التنمية المحلية قائلا: "كما بلغ إجمالى عدد المشروعات التى تم تمويلها حتى نهاية العام المالى 2020 - 2019 حوالى 2575 مشروعا بالمحافظتين "سوهاج 1593 مشروعا" موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق ولنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية.

وقال شعراوى إن البرنامج يعمل حاليا على تنفيذ خطة طموحة لتنمية عدد من التكتلات التنافسية والمناطق الصناعية التى ستحدث نقلة اقتصادية كبيرة، ولعل نصيب مركز طهطا كبير من هذه النقلة، إذ يدعم البرنامج تكتل صناعة الأثاث بطهطا، كما يجرى الآن تنفيذ خطة طموحة لترفيق ورفع كفاءة المنطقة الصناعية بغرب طهطا.