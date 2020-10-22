صناع الخير تطلق المرحلة الثالثة من عنيك فى عنينا

وقعت مؤسسة صناع الخير للتنمية وأوركيديا للصناعات الدوائية، اليوم الخميس، بروتكول تعاون جديد يقضى بانطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة "عنيك فى عنينا" للحد من مسببات العمى برعاية رئاسة مجلس الوزراء.





وتستهدف المرحلة الثالثة من "عنيك فى عنيا" مضاعفة أعداد المستفيدين من خدمات المبادرة فى القرى الأشد احتياجا من خلال توقيع الكشف الطبى على العيون وتوزيع القطرات العلاجية وعمل النظارات الطبية بالمجان تماما وإجراء طيف من عمليات جراحات العيون المختلفة بالمجان تماما لغير القادرين كذلك رفع كفاءات المستشفيات الجامعية العاملة فى مجال طب العيون من خلال تزويدها بأحدث الأجهزة الطبية.

ووقع بروتكول التعاون مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، والدكتور أسامة عباس رئيس مجلس إدارة شركه أوركيديا للصناعات الدوائية.



وفى كلمته خلال احتفالية توقيع بروتوكول التعاون، أكد الدكتور أسامة عباس أن إطلاق صناع الخير وأوركيديا للصناعات الدوائية المرحلة الجديدة من مبادرة "عنيك فى عنينا" يأتى بعد النجاح الكبير الذى حققته المبادرة فى مراحلها السابقة والانتصارات الكبيرة التى نجحت المؤسستين فى إنجازهما من خلال المبادرة فى الحرب على مسببات العمى.

وأضاف عباس أنه ومع وصول عدد من استهدفتهم المبادرة فى مراحلها السابقة إلى 250 ألف مواطن مستفيد فى القرى الأشد احتياج والمناطق النائية والحدودية إذ استفاد هؤلاء المواطنين بالكشف على عيونهم والحصول على العلاج وعمل النظارت الطبية واجراء العمليات الجراحية لمن تطلبت حالته المرضية ذلك وبالمجان تماما.

وأكد مصطفى زمزم أن "عنيك فى عنينا" فى مرحلتها الثالثة وبتعاون صناع الخير وأوركيديا ستواصل تنظيم القوافل الطبية فى مجال طب العيون فى المناطق الاكثر احتياجا بالاستعانة بأفضل الخبرات الطبية المصرية المتخصصة فى طب علاج وجراحات العيون وأن تنظيم قوافل عنيك فى عنينا فى المرحلة الثالثة سيتم وفق الإجراءات الإحترازية التى أكدت عليها وزارة الصحة ووفق أليات العمل التى أوصت بها منظمة الصحة العالمية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار زمزم الى أن "عنيك فى عنينا" مستمرة فى مرحلتها الثالثة فى الوقوف على احتياجات المستشفيات الجامعية المتخصصة فى طب وجراحة العيون من أجهزة طبية حديثة وتلبية هذه الاحتياجات قدر الأمكان ووفق خطة تنفيذ طموحة.

يذكر أن مبادرة "عنيك فى عنينا" لمحاربة مسببات العمى أطلقتها صناع الخير وأوركيديا للصناعات الدوائية تحت رعاية مجلس الوزراء مطلع عام 2018 وأستمرت فى عملها الإنسانى وتقديم خدماتها الطبية الرائدة حتى أكتوبر الحالى ونجحت خلال تلك الفترة فى تسليم 65 ألف نظارة طبية ذات جودة لمواطنين يحتاجون لنظارات طبية بعدما تم توقيع الكشف عليهم فى قوافل المبادرة كذلك تم توزيع قرابة 90 ألف عبوة قطرة علاجية بالمجان تماما وإجراء 26 ألف عملية جراحة عيون مختلفة بداية من إزالة الظفرة مرورا بإزالة المياه البيضاء والمياه الزرقاء والشبكية وصولا لزرع القرنية وذلك كله بالمجان تماما.