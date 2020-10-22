راشد يوجه بالاهتمام بصيانة كشافات الإنارة والسلالم الكهربائية بأنفاق الجيزة

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنفاق المشاة بميدان الجيزة، للوقوف على كفاءة السلالم الكهربائية وحالة النظافى، مشدداً على الشركة المكلفة بالنظافة بالتواجد على مدار اليوم وعدم السماح بوجود أى مخلفات مع تنفيذ حملات نظافه دورية بالأنفاق وصيانة كشافات الإضاءة واللوحات والسلالم الكهربائية لضمان استدامة الخدمة.





وبحسب بيان اليوم الخميس، جاءت توجيهات المحافظ عقب افتتاح مواقف السرفيس الحضارية بمنطقة المريوطية وميدان الجيزة أمس بتكلفه حوالى 72 مليون لمواقف المريوطية وميدان الجيزة.

وشهد الافتتاح إشادة كبيرة من المواطنين بما تم إنجازة بالمواقف لما تقدمه من خدمات أفضل وللتسهل عليهم وتوفير سبل الراحة من إقامة أماكن للجلوس ومظلات وكافيتريات.

وأكد محافظ الجيزة، أن مواقف السرفيس الحضارية تستهدف حل المشكلات المرورية المزمنة ونقل مواقف سيارات الميكروباص والسرفيس العشوائية التى تتسبب فى إعاقة الحركة المرورية، بالإضافة، إلى تقديم خدمة أفضل للمواطنين، مشيرا إلى أن مجمع مواقف المريوطية والمقامة على مساحة 6300 م تم إنشاؤها أعلى القطاع المغطى حديثا بمسار ترعة المريوطية من شارع الهرم فى اتجاه الجنوب تستهدف حل المشكلة المرورية المزمنة بمدخل الطريق باتجاه شارع الأهرام بعيدا عن نهر الطريق ويسع لأكثر من 220 سيارة ما يساهم بشكل كبير فى تغطية العديد من خطوط السير بما يخدم المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن موقف سيارات السرفيس بميدان الجيزة، والمقام على مساحة 6000م2 بتكلفة حوالى 12 مليون جنيه، لخدمة المواطنين والتسهيل عليهم مشيراً إلى أنه تم مراعاة عدد من التجهيزات بالمواقف لتظهر بالشكل الحضارى اللائق للمواطنين وشملت إنشاء بوابات دخول وخروج إلكترونية لإحكام السيطرة وكاميرات مراقبة تغطى الموقف بالكامل بالداخل والخارج ولافتات إلكترونية بخطوط سير السيارات ومقاعد لجلوس وانتظار المواطنين ومظلات وكافيتريات لخدمة المترددين عليهما وغرف للخدمات والتحكم وأعمدة الإنارة الجمالية بالإضافة إلى دعم الأرضيات ببالوعات أمطار وأماكن مخططة لوقوف السيارات ودورات مياه.