مدير التنمية المحلية بالصعيد: محطة الهجارسة للصرف الصحى تخدم 89 ألف نسمة

وتفقد الوزراء، الغابة الشجرية المجاورة للمحطة، خلال الجولة بالمحافظة لافتتاح المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة.

حضر الجولة كل من طارق الفقى، محافظ سوهاج، تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، والدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير القرى الأكثر احتياجًا وعدد من قيادات الوزارت المشاركة فى الزيارة .

واستمع اللواء محمود شعراوى، ووزراء التخطيط والتضامن والشباب والرياضة إلى عرض من الدكتور هشام الهلباوى، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حول تفاصيل مشروع محطة الهجارسة للمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى.

وقال الهلباوى، إن المشروع يتكون من محطة معالجة ثلاثية قدرة 2500 متر مكعب يوم ملحق به مشروعة شجرية ومحطتى رفع وشبكات صرف صحى وخطوط طرد وتوصيلات منزلية.

وأضاف الهلباوى، أن هذا المشروع يخدم 3 قرى هى الهجارسة والكوامل وأولاد غريب ويستفيد منه حوالى 89 ألف نسمة، وتبلغ عدد التوصيلات المنزلية حوالى 2437 توصيلة، وتبلغ القيمة المالية للتدخلات من البرنامج حوالى 150 مليون جنيه وتبلغ إجمالى تكلفة المشروع حوالى 660 مليون جنيه .

ومن المقرر أن يخدم مشروع الهجارسة للصرف الصحى مبنى الجامعة الجديد و3 قرى أخرى خلال السنوات المقبلة.

وأكد اللواء محمود شعراوى، أن الوزارة تشرف على تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيًا بقرض من البنك الدولى، ويستهدف البرنامج إحداث نقلة نوعية بمحافظتى سوهاج وقنا من خلال ضخ استثمارات فى قطاعى دعم التنافسية والتنمية الاقتصادية، وتحسين البنية الأساسية.

وقال الوزير، إنه حتى نهاية العام المالى 2019-2020، بلغ إجمالى عدد المشروعات الممولة من المكون المحلى ومخصصات القرض قرابة 5.8 مليار جنيه (إجمالى المكون المحلى قيمته 2.6 مليار جنيه ومخصصات القرض 3.2 مليار جنيه)، منها 3.1 مليار جنيه لمحافظة سوهاج .

وتابع وزير التنمية المحلية: كما بلغ إجمالى عدد المشروعات التى تم تمويلها حتى نهاية العام المالى 2020-2019 حوالى 2575 مشروعا بالمحافظتين (بمحافظة سوهاج عدد 1593 مشروع) موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق ولنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية.

وقال شعراوى، إن البرنامج يعمل حالياً على تنفيذ خطة طموحة لتنمية عدد من التكتلات التنافسية والمناطق الصناعية التى ستحدث نقلة اقتصادية كبيرة، ولعل نصيب مركز طهطا كبير من هذه النقلة، ويدعم البرنامج تكتل صناعة الأثاث بطهطا، كما يجرى الآن تنفيذ خطة طموحة لترفيق ورفع كفاءة المنطقة الصناعية بغرب طهطا.