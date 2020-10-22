صور : وزير التعليم العالى من الجامعة الأهلية الفرنسية: ستكون نموذجًا واعدًا

زار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وستيفان روماتيه السفير الفرنسى فى القاهرة، اليوم الخميس، الجامعة الأهلية الفرنسية فى مصر، برفقة دونى داربى رئيس الجامعة، ومنير فخرى عبدالنور رئيس مجلس أمناء الجامعة، وعدد كبير من سفراء الدول الإفريقية.





وبحسب بيان اليوم الخميس، حرص الوزير على تفقد الأرض المخصصة للحرم الجامعى الجديد، ووضع لافتة موضح عليها موقع إنشاء الحرم الجامعى الجديد.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار حرص الحكومتين المصرية والفرنسية على تطوير الجامعة بما يجعلها ذات مستوى دولى، من خلال الشراكة مع المؤسسات الفرنسية التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى أن الجامعة الفرنسية فى مصر ستكون نموذجًا واعدًا يقدم تعليمًا متميزًا من خلال ما تمنحه من درجات علمية مشتركة ودرجات وطنية مزدوجة فرنسية ومصرية.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن تخصيص قطعة أرض للجامعة لبناء الحرم الجامعى الجديد، يأتى فى إطار اهتمام الدولة بتطوير منظومة التعليم العالى والتوسع فى إنشاء الجامعات، وتنويع الخدمة التعليمية من خلال الشراكات الدولية.

وشدد الوزير على أن القيادة السياسية تهتم اهتماما بالغا بملف التعليم مما ساهم فى ارتقاء الجامعات المصرية فى التصنيفات العالمية للجامعات، وإضافة عدد من الجامعات الحكومية فى عدة محافظات، وفتح أفرع للجامعات الدولية فى مصر، والتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية، بجانب إنشاء عدد ۳ کلیات تكنولوجية من ضمن ۸ جامعات تكنولوجية سيتم انجازها تباعا، بالإضافة إلى إنشاء برامج تعليمية وبحثية مشتركة مع الجامعات العالمية.

وشهدت الزيارة عرضًا للبرامج الدراسية ذات الشهادات المزدوجة بالجامعة وعرضًا من خريجى الجامعة عن الفترة التى قضوها طوال فترة دراستهم بالجامعة وحتى حصولهم على شهادة التخرج، بجانب عرضا من الطلاب المتفوقين الحاليين بالجامعة.

الجدير بالذكر أن الجامعة تهدف إلى إعداد خريجين وباحثين رفيعى المستوى يتميزوا بمهارات تؤهلهم لأسواق العمل الوطنية والدولية، وخدمة مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بمصر وفرنسا، فضلا عن قيام الجامعة بمهمة تطوير ونشر وتعزيز البحث والتعاون العلمى والتكنولوجى المصرى الفرنسي، وتوثيق العلاقات مع المجتمع الاقتصادى والصناعي، وتعزيز التعاون مع البلدان الأخرى، خاصة فى إفريقيا والعالم العربي.

الجدير بالذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار كان قد وقع على اتفاقية إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية فى مصر، بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى يناير 2019، وذلك فى إطار العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا، خاصة الثقافية والتعليمية والبحثية.

وتنص الاتفاقية (التى تستمر لمدة عشر سنوات)، أن الجامعة الفرنسية هى جامعة أهلية لا تهدف إلى الربح، وتخضع للمسئولية الأكاديمية المزودجة ولإشراف وزيرى التعليم العالى المصرى والفرنسي.

ويهدف إعادة التأسيس إلى وضع برنامج شامل لتطوير الجامعة من خلال التوسعات فى المبانى وتحديث المناهج والمعامل، فضلا عن منح الخريجين الشهادة المزدوجة من مصر وفرنسا، مما يجعلها ذات مستوى دولى متميز من خلال الشراكة مع المؤسسات الفرنسية التعليمية والبحثية ذات السمعة الدولية، بالإضافة إلى إتاحة أنماط متطورة فى مجال التعليم بالجامعة، وفتح تخصصات جديدة والتسويق لها بشكل جيد، لجذب أكبر عدد من الطلاب.