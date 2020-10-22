صور.. نيفين القباج: حياة كريمة تهدف لتعزيز التنمية بالقرى الأكثر فقرا

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تهدف لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالقرى الأكثر فقرا وتوفير الخدمات الأساسية بها، ودعم الفئات الأولى بالرعاية للمساهمة فى تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية والتشغيل وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة 2030.





جاء ذلك خلال مشاركة نيفين القباج اليوم الخميس فى افتتاح محطة الهجارسة للمعالجة الثلاثية للصرف الصحى بمحافظة سوهاج ضمن افتتاح المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بالمحافظة، وبحضور محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة" لتطوير القرى الأكثر احتياجًا.



وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن المبادرة تهدف أيضا إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كل الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها فى أعمال منتجة تساهم فى تحقيق حياة كريمة لهم، وتعظيم التعاون بين كل مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية وتنظيم الصفوف نحو تحسين مؤشرات التنمية المستدامة فى القرى، وإتاحة فرص عمل للشباب فى القرى فى مشروعات كثيفة العمالة وفى المشروعات متناهية الصغر، فضلا عن التركيز على بناء الانسان ومشاركة المجتمعات المحلية فى إعلاء قيمة الوطن.



وأوضحت نيفين القباج أن المبادرة شهدت عدة تدخلات، لتحسين نوعية الحياة وأسلوب المعيشة "سكن كريم"، وتحسين المؤشرات الصحية للسكان ، مشيرة إلى انه تم الاستعانة بقاعدة بيانات خرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عام 2018، وتم تحديد أفقر 1000 قرية، مرتبة حسب نسبة الفقراء بكل قرية، كما تتبنى المبادرة مفهوم الفقر متعدد الأبعاد، وتسعى لرفع مستوى المعيشة بتحسين مؤشرات نوعية الحياة والصحة والتعليم.



وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أنه تم اختيار 143 قرية فى المرحلة الاولى ، ترتفع فيها نسبة الفقر عن 70%؜، وتم اختيار 287 قرية فى المرحلة الثانية ، نسب الفقر تزيد فيها على 68%؜، إذ تقع معظم القرى فى المرحلتين الاولى والثانية فى الوجه القبلى والمحافظات الحدودية وهى محافظات" المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، أسوان، الوادى الجديد، مرسى مطروح".

وتتضمن المحطة الثانية فى الجولة قرية عرب بخواج بمركز طهطا لافتتاح مدرسة عرب بخواج الإعدادية، ومركز شباب عرب بخواج.

أما المحطة الثالثة من الزيارة فتضم افتتاح مركز شباب الشيخ زين الدين بقرية الشيخ زين الدين بمركز طهطا ثم افتتاح الوحدة الصحية بالقرية، كما تتابع الوزيرة قافلة المبادرة الرئاسية نور حياة خلال جولتها بالمحافظة.

وتختتم القباج جولتها بزيارة الحديقة المتحفية لعرض منتجات الحرف التراثية.