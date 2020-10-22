وزير القوى العاملة يكلف بمتابعة حالة الطبيبة المصرية المعتدى عليها بالكويت

تابع وزير القوى العاملة، محمد سعفان، فى اتصال هاتفى، مع الطبيبة المصرية (ل. ر. م. ع) حالتها بعد أن تعرضت لحادثة اعتداء عليها بالسب والضرب من أحد المواطنين الكويتيين، بمقر عملها بمستوصف مبارك الكبير الشرقي بالكويت ، واطمأن علي تماثلها للشفاء من الإصابات التى لحقت بها ببعض الكدمات وجرح اللسان من ارتطام الأسنان باللسان نتيجة الاعتداء عليها بمقر عملها، داعيا لها بالشفاء العاجل، حيث كان في زيارتها في نفس وقت الاتصال التليفوني الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت.

وأكد الوزير للطبيبة تقديم كل الدعم والمساندة اللازمة لها، لافتا إلى أن حقوقها الأدبية والمادية محفوظة، مشدداً على أن الكويت بلد قانون ولن يظلم أحد، مشدداً علي أن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهت بضرورة وقوف الدولة والحكومة بجانب أى مواطن مصرى والالتفاف حوله إذا وقع فى أى مشكله مشيرا إلي أن كرامة المصرى من كرامة الوطن.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن الطبيبة المصرية المعتدى عليها أشادت بموقف وزير القوي العاملة محمد سعفان بالاطمئنان عليها تليفونيا وبزيارة مكتب التمثيل العمالي لها ، معربة عن سعادتها الكبيرة بهذه المكالمة ، واهتمام الدولة ممثلة فى وزارة القوى العاملة، والسفارة والقنصلية المصرية بالكويت، فضلا عن الكويتيين ، مؤكدة أن هذا الاهتمام جعل رأسها مرفوعة وكرامتها محفوظة .

وكلف الوزير رئيس مكتب التمثيل العمالي بمتابعة القضية لحظة بلحظة وتقديم تقرير فورى عن كل مستجد يتم فى هذه القضية حفاظا على حقوقها الأدبية والمادية، ناصحاً الطبيبة بالتواصل الدائم مع المكتب الذي يتابع سير تحقيقات القضية ويتواصل مع كل الجهات المعنية الخاصة بهذه الخصوص، فضلا عن حقوقها ، منوها أن سفير مصر بالكويت طارق القونى، والقنصل العام والملحق العمالى والمستشار القانونى يقفون بجانبها.

وكان الوزير قد تلقي تقريرا عاجلا من الملحق العمالي بالكويت أحمد إبراهيم

بملابسات الواقعة مشيرا إلي أن الطبيبة (ل ر م ع) تعمل طبيبة أسرة بمستوصف مبارك الكبير الشرقى منذ 2010 ، حيث أشارت إلي أنها تعرضت لحادثة اعتداء بالسب والضرب من أحد المواطنيين الكويتيين ويدعي فهاد فالح عبدالله العجمى ، وأنه وفقا لسجلات المستوصف المدون بها كافة بيانات الحادثة ، تكشف عن أنه في أثناء الكشف علي أذنه المواطن الكويتي بمستوصف الرقة محل دوامها يوم الجمعة الماضية -أيام العطلات الأسبوعية- حيث احتجزها بغرفة الكشف الخالية من الكاميرات وانهال عليها بالضرب والسب وإصابتها بكدمات ، ونتج عن ذلك جرح باللسان نتيجة ارتطام الأسنان باللسان، ولم تتمكن من طلب الأمن فاستغاثت صارخة بزملائها الذين حضروا وشاهدوا المعتدى مستمر فى ضربها بحضورهم، وعندما حاولوا أن يوقفوه قام بسبهم وانصرف.

وأضاف الملحق العمالي قائلا : إن الطبيبة بعد ذلك قامت بالاتصال بزوجها وانتقلا إلى مخفر الرقة بعد أن حصلا على تقرير طبي من مستشفى عيدان بالاصابات، وتم تحرير محضر برقم ١٥٩/٢٠٢٠ الرقة وسجلت القضية جنحة حملت مسمي اعتداء بالضرب علي موظف عام في أثناء تأدية مهامة، وأحيلت القضية إلى الإدارة العامة للتحقيقات.

وفي نفس السياق تتابع وزارة الصحة الكويتية لواقعة الاعتداء بالضرب على الطبيبة المصرية ،مؤكدة أنها لن تتوانى في حماية جميع الطواقم الطبية والهيئات التمريضية في كافة مرافقها.

وأكدت وزارة الصحة الكويتية أن الطبيبة تعمل منذ 10 أعوام في مركز مبارك الكبير الشرقي الصحي، وتتواجد في مركز الرقة بنظام الخفارة، ومشهود لها من قبل زملائها بحسن السيرة والسلوك، والالتزام بقواعد وقوانين العمل بالمنظومة الصحية.

وأشارت بعض المصادر إلى أن الواقعة تكشف عن ضرورة تغليظ العقوبات بحق من يعتدي على الأطباء والممرضين في المراكز والمستشفيات، لافتة إلى أن هذه الحوادث التي تتكرر بين فترة وأخرى تقلل من قيمة ومكانة الأطباء في المجتمع الكويتي، مشددة على ضرورة الحزم في تطبيق العقوبات على كل من تسول له نفسه الاعتداء أو المساس بالأطباء، وحفظ كرامتهم وقيمتهم المهنية والعلمية.