رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي أبطال افريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم تأجيل مباراة الزمالك والرجاء البيضاوى المغربى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا إلى 31 أكتوبر الجارى، بسبب إصابات كورونا فى صفوف الفريق المغربى، وكان من المقرر إقامة مباراة إياب نصف النهائى يوم السبت 24 أكتوبر فى مصر.

ومنعت السلطات المغربية الأربعاء فريق الرجاء من السفر إلى القاهرة، بعد إعلان الحالات المصابة، وأمرت الفريق بالخضوع للحجر الصحي لمدة أسبوع وإجراء اختبار (PCR) جديد فى 27 أكتوبر.

وتنتظر الرجاء، بطل الدورى المغربى، مهمة صعبة فى إياب نصف النهائى لتعويض خسارته بهدف نظيف أمام الزمالك الأحد الماضى.