تفاصيل أحدث مشروع بمنطقة البنوك بالعاصمة الإدارية

وقعت شركة عامر للتنمية السياحية إحدي شركات عامر جروب مع شركة الجيزة والقاهرة للتنمية العقارية، شركة مساهمة مصرية عقد تطوير مبني إداري يقع علي مساحة حوالي 5200 متر تقريبا بمنطقة البنوك بالحي المالي أرقي المناطق التجارية في المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية، وذلك بغرض إنشاء وحدات إدارية بقيمة استثمارية تتخطى حاجز الـ 400 مليون جنيه تقريبا على أن تقوم عامر للتنمية السياحية بتطوير مساحة الأرض المخصصة لشركة الجيزة والقاهرة للتنمية العقارية .

تم توقيع هذا العقد في إطار خطة توسعات مدروسة لاستحداث مشروعات ذات قيمة تضيف إلى إنجازات مجموعة عامر جروب وتتواجد بها المجموعة فى مناطق الطلب الحالى لما للمجموعة من خبرات متميزة في هذا المجال.

وقام الدكتور حسني هاني عمر الرئيس التنفيذي لشركة عامر للتنمية السياحية بالتوقيع علي العقد مع السيد / أحمد نافذ بن مصطفى العضو المنتدب لشركة الجيزة والقاهرة للتنمية العقارية.