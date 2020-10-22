بمناسبة انتخابات مجلس النواب.. هاشتاج "انزل شارك صوتك أمانة" يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر هاشتاج #إنزلشاركصوتك_أمانة وذلك بمناسبة انتخابات مجلس النواب المقرر لها فى الداخل الاسبوع المقبل

وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

"واجب علي كل مصري يدعم المرشحين المحترمين ويضيع الفرصه علي الجماعه اياااهم..عايزين ⁧‫#مصر‬⁩ جديده بنكهه أخلاق ريسنا الخلوق ⁧‫#السيسى‬⁩‏⁧‫#انزلشاركصوتك_امانه"

وقال أخرون :“لازم الشعب المصرى يختار صح اللى يخدم مصر مش أشخاص البلد اهم #انزلشاركصوتك_امانه”

وأضاف أخر:"مصر امانه فى اعناق المصريين...خدوا بالكم دى مصر.. #انزلشاركصوتك_امانه”

وكان قد عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إجتماعًا بمساعدى الوزير بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، وإلتقى الوزير بمديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" ، لمتابعة خطة تأمين إنتخابات مجلس النواب .

فى بداية الإجتماع وجه الوزير الشكر والتقدير للجهود التى يبذلها رجال الشرطة .. مؤكدًا أن النجاحات المتتالية التى تحققها مختلف أجهزة الوزارة ، تُعد رسالة طمأنة للمواطنين بأن الدولة المصرية قادرة على دحر كل من يحاول العبث بأمن وإستقرار البلاد .. وهو ما جسدته اليقظة الأمنية بنجاحها فى تأمين عمليات إنتخابات مجلس الشيوخ 2020 وكان موضع إشادة على مختلف المستويات.

وإستعرض الوزير محاور الخطط الأمنية التى أعدتها الوزارة لتأمين إنتخابات مجلس النواب2020مؤكدًا على أهمية مدارسة التجارب الأمنية المتميزة والمتحققة خلال الآونة الأخيرة والعمل على تعظيم إيجابياتها والتخطيط لتذليل أية صعوبات أو معوقات لبلوغ أعلى معدلات فى الأداء الأمنى المتميز ، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين والحفاظ على سلامتهم أثناء الإدلاء بأصواتهم .. وتابع عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" إستعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين سير العملية الإنتخابية وخطط إنتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية.