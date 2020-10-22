أكدت مصادر حكومية، أن يوم الخميس المقبل الموافق 29 أكتوبر 2020 ، و 12 ربيع الأول 1442 هجرية اجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة المولد النبوى الشريف ، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص. وكان قد هنأ الدكتور مصطفي مدبولي رئيس محلس الوزراء الشعب المصري بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصادر: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسة المولد النبوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.