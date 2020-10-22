مصر للطيران تسير اليوم 47 رحلة جوية لنقل 5600 راكب

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، علي مدار اليوم الخميس، 47 رحلة جوية تنقل على متنها ما يقرب من 5600 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتشغل مصر للطيران، رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلي كل من، أثينا، باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، اسطنبول، أديس أبابا، ندچمينا، الخرطوم، دبي، أبوظبي، الشارقة، بيروت، تونس، البحرين، نيويورك، تورنتو، جوانزو، القصيم، الدمام، الرياض، المدينة المنورة، جدة، أكرا، لاجوس، أبوجا، موسكو، بغداد، مسقط، چوهانسبرج، عنتيبي، و 9 رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان و 3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 5600 راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضار شهادة الـPCR ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.