شعراوى: 150 مليون جنيه لمحطة الهجارسة بإجمالي تكلفة 660 مليون جنيه

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والسادة وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية د.هالة السعيد والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، محطة الهجارسة للمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي والتي تم إنشاؤها ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتوفير حياة كريمة لأهالي محافظة سوهاج.

كما تم تفقد الغابة الشجرية المجاورة للمحطة ، وذلك خلال جولتها بالمحافظة لافتتاح المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة، حضر التفقد كل من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، السيد تامر عبدالفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، والدكتور على جمعه رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير القرى الأكثر احتياجًا وعدد من قيادات الوزارت المشاركة في الزيارة .

واستمع اللواء محمود شعراوي والسادة وزراء التخطيط والتضامن والشباب والرياضة الي عرض من الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، حول تفاصيل مشروع محطة الهجارسة للمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي.

وقال الهلباوي أن المشروع يتكون من محطة معالجة ثلاثية قدرة ٢٥٠٠ متر مكعب يوم ملحق به مشروعة شجرية ومحطتي رفع وشبكات صرف صحي وخطوط طرد وتوصيلات منزلية ، وأضاف الهلباوي أن هذا المشروع يخدم ٣ قري هي الهجارسة والكوامل وأولاد غريب ويستفيد منه حوالي ٨٩ ألف نسمة ، وتبلغ عدد التوصيلات المنزلية حوالي ٢٤٣٧ توصيلة ، وتبلغ القيمة المالية للتدخلات من البرنامج حوالي ١٥٠ مليون جنيه وتبلغ اجمالي تكلفة المشروع حوالي ٦٦٠ مليون جنيه .

ومن المقرر ان يخدم مشروع الهجارسة للصرف الصحي مبني الجامعة الجديد و٣ قري أخري خلال السنوات المقبلة .

وأكد اللواء محمود شعراوي أن الوزارة تشرف على تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيًا بقرض من البنك الدولي، حيث يستهدف البرنامج إحداث نقلة نوعية بمحافظتي سوهاج وقنا من خلال ضخ استثمارات في قطاعي دعم التنافسية والتنمية الاقتصادية ، وتحسين البنية الأساسية.

وقال الوزير أنه حتي نهاية العام المالي 2019/2020 ، بلغ إجمالي عدد المشروعات الممولة من المكون المحلي ومخصصات القرض قرابة 5.8 مليار جنيه (إجمالي المكون المحلي قيمته 2.6 مليار جنيه ومخصصات القرض 3.2 مليار جنيه)، منها 3.1 مليار جنيه لمحافظة سوهاج .

وتابع وزير التنمية المحلية قائلًا : كما بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها حتى نهاية العام المالي 2020/2019 حوالي 2575 مشروع بالمحافظتين (بمحافظة سوهاج عدد 1593 مشروع) موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق ولنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية.

وقال شعراوي أن البرنامج يعمل حاليًا على تنفيذ خطة طموحة لتنمية عدد من التكتلات التنافسية والمناطق الصناعية التي ستحدث نقلة إقتصادية كبيرة ، ولعل نصيب مركز طهطا كبير من هذه النقلة ، حيث يدعم البرنامج تكتل صناعة الأثاث بطهطا ، كما يجري الأن تنفيذ خطة طموحة لترفيق ورفع كفاءة المنطقة الصناعية بغرب طهطا .